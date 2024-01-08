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Haberler Fotohaber SON DAKİKA MALATYA DEPREM | 8 Ocak 2024 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile Malatya’da deprem mi oldu, merkezi,kaç şiddetinde, hangi iller etkilendi?
Giriş Tarihi: 08.01.2024 18:43 Güncelleme Tarihi: 08.01.2024 18:43

SON DAKİKA MALATYA DEPREM | 8 Ocak 2024 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile Malatya’da deprem mi oldu, merkezi,kaç şiddetinde, hangi iller etkilendi?

Son dakika Malatya deprem haberi... Pazarcık merkezli sarsıntı Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile duyuruldu. Sarsıntıyı hisseden Malatyalılar ''Az önce Malatya'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?'' sorularına yanıt arıyor. Malatya deprem şiddeti, büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi bilgiler AFAD ve Kandilli son depremler verileri ile paylaşıldı. İşte, 8 Ocak 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika Malatya depremi bilgileri.

SON DAKİKA MALATYA DEPREM | 8 Ocak 2024 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile Malatya’da deprem mi oldu, merkezi,kaç şiddetinde, hangi iller etkilendi?

Son dakika Malatya'dan deprem haberi geldi. Pazarcık merkezli meydana gelen sarsıntının ardından vatandaşlar depremin detaylarını öğrenmek için arama motorlarına yöneldi. Son dakika Malatya'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde sorusu AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verileri ile belli oldu. Peki, az önce Malatya'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde, merkezi neresi? İşte, 8 Ocak 2024 Malatya depremi bilgileri...

SON DAKİKA MALATYA DEPREM | 8 Ocak 2024 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile Malatya’da deprem mi oldu, merkezi,kaç şiddetinde, hangi iller etkilendi?

#DEPREM

Büyüklük:7.4 (Mw)

Yer:Pazarcık (Kahramanmaraş)

Tarih:2023-02-06 Saat:04:17:34 TSİ

Enlem:37.236 N

Boylam:37.057 E

Derinlik:7 km

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SON DAKİKA MALATYA DEPREM | 8 Ocak 2024 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile Malatya’da deprem mi oldu, merkezi,kaç şiddetinde, hangi iller etkilendi?

SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile yaşanan son depremlerin merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgisi ile kamuoyunun bilgisine sunuluyor. Yaşadığı bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar bu kaynaklar sayesinde bölgesinde meydana merkezi, derinliği, şiddeti gibi bilgilere erişebiliyor.

SON DAKİKA MALATYA DEPREM | 8 Ocak 2024 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile Malatya’da deprem mi oldu, merkezi,kaç şiddetinde, hangi iller etkilendi?

SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR


Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile ülkemizde yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek ediliyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA MALATYA DEPREM | 8 Ocak 2024 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile Malatya’da deprem mi oldu, merkezi,kaç şiddetinde, hangi iller etkilendi?

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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