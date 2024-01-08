Giriş Tarihi: 08.01.2024 18:43
Güncelleme Tarihi: 08.01.2024
18:43
SON DAKİKA MALATYA DEPREM | 8 Ocak 2024 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile Malatya’da deprem mi oldu, merkezi,kaç şiddetinde, hangi iller etkilendi?
Son dakika Malatya deprem haberi... Pazarcık merkezli sarsıntı Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile duyuruldu. Sarsıntıyı hisseden Malatyalılar ''Az önce Malatya'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?'' sorularına yanıt arıyor. Malatya deprem şiddeti, büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi bilgiler AFAD ve Kandilli son depremler verileri ile paylaşıldı. İşte, 8 Ocak 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika Malatya depremi bilgileri.