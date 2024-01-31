Giriş Tarihi: 31.01.2024 18:38
Güncelleme Tarihi: 31.01.2024
18:41
SON DAKİKA MALATYA DEPREM: AFAD ile az önce Malatya'da deprem mi oldu, şiddeti ve derinliği kaç büyüklüğünde?
Son dakika deprem haberi… Akşam saatlerinde Malatya 3 üzerinde sarsıntı ile panik yaşarken Battalgazi merkez üssünde meydana gelen sallantıyı Kandilli Rasathanesi ve AFAD kaydetti. Bölge sakinleri depremin şiddeti, merkezi, büyüklük ve derinlik bilgilerini merak ediyor. Peki; 31 Ocak 2024 az önce Malatya'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? İşte, tüm detaylar…