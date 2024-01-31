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Giriş Tarihi: 31.01.2024 18:38 Güncelleme Tarihi: 31.01.2024 18:41

SON DAKİKA MALATYA DEPREM: AFAD ile az önce Malatya'da deprem mi oldu, şiddeti ve derinliği kaç büyüklüğünde?

Son dakika deprem haberi… Akşam saatlerinde Malatya 3 üzerinde sarsıntı ile panik yaşarken Battalgazi merkez üssünde meydana gelen sallantıyı Kandilli Rasathanesi ve AFAD kaydetti. Bölge sakinleri depremin şiddeti, merkezi, büyüklük ve derinlik bilgilerini merak ediyor. Peki; 31 Ocak 2024 az önce Malatya'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? İşte, tüm detaylar…

SON DAKİKA MALATYA DEPREM: AFAD ile az önce Malatya’da deprem mi oldu, şiddeti ve derinliği kaç büyüklüğünde?

Son dakika Malatya deprem ile sallandı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi 31 Ocak listesinde araştırılan son sarsıntıya dair merkez üssü, şiddet ve derinlik bilgileri kontrol ediliyor. Battalgazi gerçekleşen sarsıntı sonrası 'Az önce Malatya'da deprem nerede oldu, kaç şiddetinde?' soruları gündeme geldi. İşte, sarsıntıya dair merak edilenler...

SON DAKİKA MALATYA DEPREM: AFAD ile az önce Malatya’da deprem mi oldu, şiddeti ve derinliği kaç büyüklüğünde?

SON DAKİKA | MALATYA DEPREM

AFAD internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 18:28'de merkez üssü Battalgazi'de 3.1 büyüklüğünde bir sarsıntı gerçekleşti.

Depremin yerin 6.98 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

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SON DAKİKA MALATYA DEPREM: AFAD ile az önce Malatya’da deprem mi oldu, şiddeti ve derinliği kaç büyüklüğünde?

MALATYA DEPREM BİLGİLERİ

Büyüklük: 3.1 (Mw)

Yer: Battalgazi (Malatya)

Tarih: 31-01-2024

Saat: 18:28:03

Derinlik: 6.98 km

SON DAKİKA MALATYA DEPREM: AFAD ile az önce Malatya’da deprem mi oldu, şiddeti ve derinliği kaç büyüklüğünde?

SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile yaşanan son depremlerin merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgisi ile kamuoyunun bilgisine sunuluyor. Yaşadığı bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar bu kaynaklar sayesinde bölgesinde meydana gelen sarsıntıların nedeni, merkezi, derinliği, şiddeti gibi bilgilere erişebiliyor.

SON DAKİKA MALATYA DEPREM: AFAD ile az önce Malatya’da deprem mi oldu, şiddeti ve derinliği kaç büyüklüğünde?

SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile ülkemizde yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek ediliyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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