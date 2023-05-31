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Haberler Fotohaber En düşük memur maaşı 22 bin TL oluyor! Memur zammı son dakika: Temmuz ayında memura yüzde kaç zam yapılacak, en düşük memur maaşı 22 bin TL mi olacak?
Giriş Tarihi: 31.05.2023 11:40 Güncelleme Tarihi: 31.05.2023 11:40

En düşük memur maaşı 22 bin TL oluyor! Memur zammı son dakika: Temmuz ayında memura yüzde kaç zam yapılacak, en düşük memur maaşı 22 bin TL mi olacak?

Memur zammı son dakika haberleri merak ediliyor. Başkan Erdoğan'ın en düşük memur maaşı 22 bin TL olacak açıklamasının ardından temmuz ayına yaklaşırken 2023 en düşük memur maaşı ne kadar olacak sorusu araştırılıyor. Her yıl olduğu gibi maaşlara, temmuz ayında ek zam yapılacak. Yılın ilk dört ayının enflasyon farkı belli olurken son iki aylık enflasyon verisi bekleniyor. Her yıl iki kez toplu sözleşme zammına ek olarak 6 aylık enflasyon farkıyla belirlenen memur maaşlarında son durum iki aylık enflasyon farkının açıklanması ile belli olacak. Peki, 2023 temmuz ayında en düşük memur maaşı ne kadar olacak, temmuz zammı kaç TL olacak? İşte, memur maaşı ile ilgili son dakika bilgileri…

SON DAKİKA Memur zammı ne kadar açıklandı? Temmuz ayında en düşük ve en yüksek memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

En düşük memur maaşının 22 bin TL olacağı kesinleşirken gözler temmuz ayı memur zammına çevrildi. "2023 temmuz ayı itibariyle en düşük ve en yüksek memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak?" sorusu son iki ayın enflasyon farkının açıklanması ile net kazanacak. Memur ve memur emeklisine her yıl altı ayda bir enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı oranında zam yapılıyor. Peki, 2023 temmuz ayında en düşük memur maaşı ne kadar olacak, temmuz zammı kaç TL olacak? İşte, memur maaş zammında son durum...

SON DAKİKA Memur zammı ne kadar açıklandı? Temmuz ayında en düşük ve en yüksek memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN MEMUR ZAMMI AÇIKLAMASI: EN DÜŞÜK MAAŞ YÜZDE 85 ARTACAK!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, en düşük memur maaşı ile ilgili bir son dakika açıklamasında bulundu.

Başkan Erdoğan, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yasaya göre memurların maaş artış oranları temmuz ve ocak ayında belirleniyor. Refah payı artışını biliyorsunuz biz getirdik. En düşük memur maaşını en düşük kamu işçisinden aşağı kalmayacak şekilde düzenleyeceğiz.

Kamu işçilerinde olduğu gibi en düşük maaşı yine 15 bin liraya çıkartarak üzerine de enflasyon ve refah payı olarak benzer bir artış yapacağız. Böylece en düşük memur maaşı da 22 bin lirayı bulacak.

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SON DAKİKA Memur zammı ne kadar açıklandı? Temmuz ayında en düşük ve en yüksek memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

En düşük emekli maaşının üzerinde ücret alan emeklilerin durumunu iyileştirecek çalışma yapıyoruz. Yeni Meclisin açılmasıyla vatandaşlarımızı sevindireceğiz. Bu çalışmanın tamamlanması için gereken talimatları verdim" dedi.

Böylece en düşük memur maaşı 11 bin 848 TL'den yüzde 85'i aşan zam ile 22 bin TL'ye çıkarılacak.

SON DAKİKA Memur zammı ne kadar açıklandı? Temmuz ayında en düşük ve en yüksek memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

"NET 22 BİN LİRA OLACAKTIR"

İletişim Başkanlığı, sosyal medyada yer alan, "Temmuz ayında en düşük memur maaşının net 17 bin lira olacağı" iddialarını yalanladı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Temmuz'da en düşük memur maaşı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belirttiği üzere net 22 bin lira olacaktır" ifadeleri kullanıldı.

SON DAKİKA Memur zammı ne kadar açıklandı? Temmuz ayında en düşük ve en yüksek memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

MEMUR ZAMMI, ENFLASYON FARKI VE REFAH PAYI İLE BELİRLENECEK

Emekli ve memura ek zam yolda! Seçim sonrası Meclis'in açılmasıyla beraber ilk olarak emekli ve memur maaşlarına yapılacak düzenlemeler ele alınacak.

Geçtiğimiz günlerde 700 bin kamu işçisine yüzde 45 oranında zam yapıldığını açıklayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bir müjde de emekli ve memura vermişti.

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