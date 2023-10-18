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Haberler Fotohaber Milli yas ne zaman başlıyor, Resmi Gazete’de yayımlandı mı? Gazze için yastayız! (Ulusal) Milli yas kaç gün sürecek, ne zaman bitecek?
Giriş Tarihi: 18.10.2023 17:10 Güncelleme Tarihi: 18.10.2023 17:10

Milli yas ne zaman başlıyor, Resmi Gazete’de yayımlandı mı? Gazze için yastayız! (Ulusal) Milli yas kaç gün sürecek, ne zaman bitecek?

Son dakika haberi: Türkiye, İsrail'in Gazze'deki hastaneye yönelik saldırısında yaşamını yitirenler için ulusal yas ilan edecek. Konu ile ilgili açıklama AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'den geldi. Zengin, açıklamasında "Bu konuyu hangi seviyede algıladığımızın görülmesi açısından önemlidir." ifadelerini kullanırken ''Milli yas ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek?'' soruları yanıt aramaya başladı. Ulusal yas Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile başlayacak. Peki, (Ulusal) Milli yas ne zaman bitecek, işe gidilecek mi? İşte son dakika haberi ile ilgili detaylar…

Son Dakika Milli yas ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek? Ulusal Milli yas ne zaman bitecek, işe gidilecek mi?

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları gün geçtikçe artıyor. İsrail, önceki gün El-Ehli Baptist Hastanesi'ni vurdu. En az 500 kişinin hayatını kaybettiği insanlık dışı saldırıya tüm dünyadan tepki geldi. Birçok ülkede bayraklar yarıya inerken Türkiye'de de Gazze için ulusal yas kararı alındı. AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, milli yas hakkında açıklama yaptı. Peki, Milli yas ne zaman başlıyor, Resmi Gazete'de yayımlandı mı? (Ulusal) Milli yas kaç gün sürecek, ne zaman bitecek, işe gidilecek mi? İşte son dakika gelişmeleri…

Son Dakika Milli yas ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek? Ulusal Milli yas ne zaman bitecek, işe gidilecek mi?

SON DAKİKA: İSRAİL'İN GAZZE'YE YÖNELİK SALDIRILARI NEDENİYLE MİLLİ YAS İLAN EDİLECEK

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları dolayısıyla "3 günlük milli yas" ilan edileceğini bildirdi.

TBMM Genel Kurulu'nda, yerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Zengin, İsrail'in, Gazze'de hastaneleri hedef alan saldırıları ile ilgili dün Meclis'te ortak bildiri yayımlandığını hatırlattı.

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Son Dakika Milli yas ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek? Ulusal Milli yas ne zaman bitecek, işe gidilecek mi?

Zengin, hastanenin bombalanmasının savaş hukuku da dahil hiçbir hukuka uygun olmadığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Yaşadığımız çok elim olaylardan sonra milli yas ilan edebiliyoruz. Şu anda çalışmaları devam ediyor. Bugün gün içerisinde Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 3 günlük milli yas ilan edilecek. Genel Kurul'daki tüm siyasi partilerin de bundan memnuniyet duyacağına eminim. Bu, bizim özellikle TBMM olarak, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin tüm unsurlarıyla beraber başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, bu konuyu hangi seviyede anladığımızın görülmesi açısından önemlidir diye düşünüyorum. Sanıyorum, Genel Kurul devam ederken, bugün içinde nihayetlenmiş olur. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesini de burada paylaşırız."

Son Dakika Milli yas ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek? Ulusal Milli yas ne zaman bitecek, işe gidilecek mi?

MİLLİ YAS NE ZAMAN BAŞLIYOR, KAÇ GÜN SÜRECEK?

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in açıklamasına göre Türkiye, İsrail'in Gazze'deki hastaneye yönelik saldırısının ardından "3 günlük milli yas'' ilan edecek.

3 gün ulusal yas ilan edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi bugün içerisinde yayınlanacak.

Son Dakika Milli yas ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek? Ulusal Milli yas ne zaman bitecek, işe gidilecek mi?

MİLLİ YAS NEDİR, MİLLİ YAS İLAN EDİLİNCE NE OLUR?

Milli yas, bir ülkenin veya topluluğun, ulusal bir trajedi, acı olay veya kayıp nedeniyle duyduğu üzüntü ve saygıyı ifade etmek amacıyla belirlenen bir dönemi kapsayan resmi bir yas durumunu ifade eder. Milli yas ilan edildiğinde, genellikle bayraklar yarıya iner, kamu etkinlikleri iptal edilir ve toplum genelinde sembolik bir yas dönemi başlar.

Bu, ülkenin veya topluluğun, olayın ciddiyeti ve önemine saygı göstermek ve birlik ve dayanışmayı pekiştirmek amacıyla yapılır. Milli yas ilanı, özellikle büyük felaketler, terör saldırıları, önemli liderlerin ölümü veya ulusal bir felaket gibi olağanüstü olaylar sonrasında gerçekleştirilir.

Milli yas, toplumun bir arada dayanışma içinde olduğunu ve bu tür zor zamanlarda birbirine destek olduğunu gösterir. Bu tür bir yas ilanı, halkın ve devletin bu tür olaylara nasıl yaklaştığını ve bu tür durumlarla nasıl başa çıktığını yansıtır.

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