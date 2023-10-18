Milli yas ne zaman başlıyor, Resmi Gazete’de yayımlandı mı? Gazze için yastayız! (Ulusal) Milli yas kaç gün sürecek, ne zaman bitecek?

Son dakika haberi: Türkiye, İsrail'in Gazze'deki hastaneye yönelik saldırısında yaşamını yitirenler için ulusal yas ilan edecek. Konu ile ilgili açıklama AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'den geldi. Zengin, açıklamasında "Bu konuyu hangi seviyede algıladığımızın görülmesi açısından önemlidir." ifadelerini kullanırken ''Milli yas ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek?'' soruları yanıt aramaya başladı. Ulusal yas Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile başlayacak. Peki, (Ulusal) Milli yas ne zaman bitecek, işe gidilecek mi? İşte son dakika haberi ile ilgili detaylar…