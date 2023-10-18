Milli yas ne zaman başlıyor, Resmi Gazete’de yayımlandı mı? Gazze için yastayız! (Ulusal) Milli yas kaç gün sürecek, ne zaman bitecek?

MİLLİ YAS NEDİR, MİLLİ YAS İLAN EDİLİNCE NE OLUR?

Milli yas, bir ülkenin veya topluluğun, ulusal bir trajedi, acı olay veya kayıp nedeniyle duyduğu üzüntü ve saygıyı ifade etmek amacıyla belirlenen bir dönemi kapsayan resmi bir yas durumunu ifade eder. Milli yas ilan edildiğinde, genellikle bayraklar yarıya iner, kamu etkinlikleri iptal edilir ve toplum genelinde sembolik bir yas dönemi başlar.

Bu, ülkenin veya topluluğun, olayın ciddiyeti ve önemine saygı göstermek ve birlik ve dayanışmayı pekiştirmek amacıyla yapılır. Milli yas ilanı, özellikle büyük felaketler, terör saldırıları, önemli liderlerin ölümü veya ulusal bir felaket gibi olağanüstü olaylar sonrasında gerçekleştirilir.

Milli yas, toplumun bir arada dayanışma içinde olduğunu ve bu tür zor zamanlarda birbirine destek olduğunu gösterir. Bu tür bir yas ilanı, halkın ve devletin bu tür olaylara nasıl yaklaştığını ve bu tür durumlarla nasıl başa çıktığını yansıtır.