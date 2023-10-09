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Haberler Fotohaber SON DAKİKA NİĞDE DEPREM HABERİ: Bor'da şiddetli sarsıntı! Şimdi Niğde'de deprem mi oldu, nerede, büyüklüğü kaç? 8 Ekim 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi
Giriş Tarihi: 09.10.2023 01:00 Güncelleme Tarihi: 09.10.2023 01:00

SON DAKİKA NİĞDE DEPREM HABERİ: Bor'da şiddetli sarsıntı! Şimdi Niğde'de deprem mi oldu, nerede, büyüklüğü kaç? 8 Ekim 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

Son dakika deprem haberleri aktif fay hattı üzerinde bulunan illerde ikamet eden vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesine göre 8 Ekim Pazar günü son dakika Niğde deprem ile yeni bir güne uyandı. Afet bölgesinde artçı depremler yaşanmaya devam ederken Niğde'de AFAD verileri ile 3.9 şbüyüklüğünde sarsılan Bor merkez üssünde gerçekleşen şiddetli sarsıntıyı hisseden bölge sakinleri arama motorlarında "Az önce Niğde'de deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?" sorularına yanıt arıyor. İşte, 8 Ekim 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile Niğde deprem bilgileri…

NİĞDE DEPREM SON DAKİKA | Bor sarsıldı! Az önce Niğde’de deprem mi oldu, nerede, şiddeti kaç? 8 Ekim Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi sorgulama ekranı

Son dakika Niğde deprem haberi ile yeni bir güne uyandı. Uykusundan sallantı sebebiyle uyanan vatandaşlar "Şimdi Niğde'de deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?" sorularına yanıt arıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile Niğde depreminin merkez üssü, saati ve büyüklüğü araştırılıyor. Bor merkez üssünde gerçekleşen sarsıntının derinliği 7.01 olarak ölçülürken bölgenin hasar durumu hakkında resmi kaynak açıklamaları takip ediliyor. İşte, 8 Ekim 2023 Niğde deprem son dakika gelişmeleri ve tüm ayrıntılar…

NİĞDE DEPREM SON DAKİKA | Bor sarsıldı! Az önce Niğde’de deprem mi oldu, nerede, şiddeti kaç? 8 Ekim Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi sorgulama ekranı

NİĞDE DEPREM SON DAKİKA!
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD son depremler sayfası tarafından açıklanan verilere göre 8 Ekim Pazar günü saat 06.24'te Niğde ili Bor merkez üssünde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD tarafından kaydedilen Niğde depreminin detayları şu şekilde;

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NİĞDE DEPREM SON DAKİKA | Bor sarsıldı! Az önce Niğde’de deprem mi oldu, nerede, şiddeti kaç? 8 Ekim Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi sorgulama ekranı

SON DAKİKA NİĞDE DEPREM İLE SALLANDI!

Büyüklük:3.9

Yer: Bor (Niğde)

Tarih ve saat: 2023-10-08 06:24:38

Derinlik:18.36 km

NİĞDE DEPREM SON DAKİKA | Bor sarsıldı! Az önce Niğde’de deprem mi oldu, nerede, şiddeti kaç? 8 Ekim Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi sorgulama ekranı

SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile ülkemizde yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

NİĞDE DEPREM SON DAKİKA | Bor sarsıldı! Az önce Niğde’de deprem mi oldu, nerede, şiddeti kaç? 8 Ekim Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi sorgulama ekranı

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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