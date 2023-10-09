SON DAKİKA NİĞDE DEPREM HABERİ: Bor'da şiddetli sarsıntı! Şimdi Niğde'de deprem mi oldu, nerede, büyüklüğü kaç? 8 Ekim 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

Giriş Tarihi: 09.10.2023 01:00 Güncelleme Tarihi: 09.10.2023 01:00

Son dakika deprem haberleri aktif fay hattı üzerinde bulunan illerde ikamet eden vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesine göre 8 Ekim Pazar günü son dakika Niğde deprem ile yeni bir güne uyandı. Afet bölgesinde artçı depremler yaşanmaya devam ederken Niğde'de AFAD verileri ile 3.9 şbüyüklüğünde sarsılan Bor merkez üssünde gerçekleşen şiddetli sarsıntıyı hisseden bölge sakinleri arama motorlarında "Az önce Niğde'de deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?" sorularına yanıt arıyor. İşte, 8 Ekim 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile Niğde deprem bilgileri…