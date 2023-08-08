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Haberler Fotohaber 2023 Öğrenci akbili ücreti ne kadar oldu, kaç TL? Tam İstanbulkart 2023 öğrenci metrobüs ve otobüs ücreti ile aylık akbile ne kadar zam geldi?
Giriş Tarihi: 08.08.2023 12:36 Güncelleme Tarihi: 08.08.2023 12:36

2023 Öğrenci akbili ücreti ne kadar oldu, kaç TL? Tam İstanbulkart 2023 öğrenci metrobüs ve otobüs ücreti ile aylık akbile ne kadar zam geldi?

Son dakika haberi… İstanbul'da toplu taşımaya zam geldi. Alınan karar doğrultusunda öğrenci ulaşım ücretleri de artış yaşadı. UKOME toplantısında alınan karara göre, toplu taşımaya yüzde 51,52 oranında zam yapıldı. Bu noktada ise milyonlarca vatandaş İstanbul'da öğrenci akbili ne kadar oldu sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, İstanbulkart 2023 öğrenci metrobüs ve otobüs ücreti ile öğrenci aylık akbile kaç TL zam geldi? İşte güncel toplu taşıma zammı ile öğrenci aylık akbil ücretleri ve otobüs, metrobüs, toplu taşıma ücreti.

Son Dakika Öğrenci akbili ücreti ne kadar oldu? İstanbulkart 2023 öğrenci metrobüs ve otobüs ücreti ile aylık akbile kaç TL zam geldi?

İstanbul toplu taşıma zammı son dakika belli oldu. UKOME toplantısında alınan karar ile birlikte öğrenci İstanbulkart ücretleri (öğrenci akbili) fiyatları da değişti. Bu gelişme sonrası İstanbul'da eğitim gören öğrenciler arama motorlarına yönelmiş durumda. İstanbulkart 2023 öğrenci metrobüs ve otobüs ücreti ile aylık akbile kaç TL zam geldi sorusu yanıt aramaya başladı. Güncel bilet fiyatları ve toplu taşıma ücretleri milyonların gündemindeki yerini aldı. Peki, öğrenci akbili ücreti ne kadar oldu, öğrenci metrobüs ve otobüs ücreti kaç TL oldu? İşte güncel durum ve zam oranları…

Son Dakika Öğrenci akbili ücreti ne kadar oldu? İstanbulkart 2023 öğrenci metrobüs ve otobüs ücreti ile aylık akbile kaç TL zam geldi?

İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMAYA ZAM!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi toplu taşımaya bir zam daha yaptı.

İBB yönetimi bugün toplu ulaşımdaki tüm sistemlere zam yapmak için Ulaşım Koordinasyon Merkezi'ni (UKOME) saat 11.00'da Zeytinburnu 1453 Sosyal Tesisleri'nde Olağanüstü toplantıya çağırdı.

Toplantıda alınan karara göre, özellikle elektronik bilet ücretleri başta olmak üzere taksi, dolmuş, personel ve öğrenci taşıma servislerine yüzde 51,52 oranında zam yapıldı.

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Son Dakika Öğrenci akbili ücreti ne kadar oldu? İstanbulkart 2023 öğrenci metrobüs ve otobüs ücreti ile aylık akbile kaç TL zam geldi?

Zam görüşmeleri kapsamında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İstanbul 1'nci Bölge Müdürü Serdar Yücel, bakanlık temsilcisi olarak İBB'nin fahiş zam talebine vatandaşı ekonomik açıdan zorlama, ücretler nedeniyle toplu ulaşım sisteminin teşvikine karşı otomobillerle bireysel seyahatin artacağı düşüncesiyle şerh düşecek.

Son Dakika Öğrenci akbili ücreti ne kadar oldu? İstanbulkart 2023 öğrenci metrobüs ve otobüs ücreti ile aylık akbile kaç TL zam geldi?

TEK BASIM 15 TL OLDU

Yüzde 51'lik zam sonrası toplu ulaşımda tam bilet tek basım ücreti 9,90 TL'den 15 TL'ye, öğrenci basım ücreti 4,83 TL'den 7,32 TL'ye yükseldi.

Son Dakika Öğrenci akbili ücreti ne kadar oldu? İstanbulkart 2023 öğrenci metrobüs ve otobüs ücreti ile aylık akbile kaç TL zam geldi?

MAVİ KART ÜCRETİ BİN 173 TL'YE TAKSİMETRE AÇILIŞ ÜCRETİ 19,17'YE ÇIKTI

Zamla birlikte aylık tam mavi kart ücretleri 777 TL'den bin 173 TL'ye öğrenci aylık mavi kart ücretleri ise 211,50 TL'ye yükseldi.

Yönetimin yüzde 51'lik zammı sonrası ise 2019-20223 yılları arasında toplu ulaşımda kümülatif artışla yüzde 477 zam yapıldı.Buna göre taksi bindi indi ücreti 70 liraya çıktı. Taksimetre açılış ücreti 19,17 oldu.

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