2023 Öğrenci akbili ücreti ne kadar oldu, kaç TL? Tam İstanbulkart 2023 öğrenci metrobüs ve otobüs ücreti ile aylık akbile ne kadar zam geldi?

İstanbul toplu taşıma zammı son dakika belli oldu. UKOME toplantısında alınan karar ile birlikte öğrenci İstanbulkart ücretleri (öğrenci akbili) fiyatları da değişti. Bu gelişme sonrası İstanbul'da eğitim gören öğrenciler arama motorlarına yönelmiş durumda. İstanbulkart 2023 öğrenci metrobüs ve otobüs ücreti ile aylık akbile kaç TL zam geldi sorusu yanıt aramaya başladı. Güncel bilet fiyatları ve toplu taşıma ücretleri milyonların gündemindeki yerini aldı. Peki, öğrenci akbili ücreti ne kadar oldu, öğrenci metrobüs ve otobüs ücreti kaç TL oldu? İşte güncel durum ve zam oranları…