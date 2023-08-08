2023 Öğrenci akbili ücreti ne kadar oldu, kaç TL? Tam İstanbulkart 2023 öğrenci metrobüs ve otobüs ücreti ile aylık akbile ne kadar zam geldi?

Son dakika haberi… İstanbul'da toplu taşımaya zam geldi. Alınan karar doğrultusunda öğrenci ulaşım ücretleri de artış yaşadı. UKOME toplantısında alınan karara göre, toplu taşımaya yüzde 51,52 oranında zam yapıldı. Bu noktada ise milyonlarca vatandaş İstanbul'da öğrenci akbili ne kadar oldu sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, İstanbulkart 2023 öğrenci metrobüs ve otobüs ücreti ile öğrenci aylık akbile kaç TL zam geldi? İşte güncel toplu taşıma zammı ile öğrenci aylık akbil ücretleri ve otobüs, metrobüs, toplu taşıma ücreti.