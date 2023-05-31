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Haberler Fotohaber SON DAKİKA || SON DEPREMLER 31 Mayıs ÇARŞAMBA az önce deprem mi oldu? : Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile nerede, kaç şiddetinde deprem oldu?
Giriş Tarihi: 31.05.2023 10:05 Güncelleme Tarihi: 31.05.2023 10:05

SON DAKİKA || SON DEPREMLER 31 Mayıs ÇARŞAMBA az önce deprem mi oldu? : Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile nerede, kaç şiddetinde deprem oldu?

Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen son depremler listesi il il AFAD ve Kandilli Rasathanesi aracılığıyla paylaşılıyor. Bugün deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde merak ediliyor. Deprem bölgesinde olması sebebiyle Türkiye'de neredeyse her gün irili ufaklı onlarca deprem oluyor. 6 Şubat'ta yaşana Kahramanmaraş merkezli depremin ardından vatandaşlar her gün son deprem haberlerini araştırıyor. Özellikle afet bölgesi ilan edilen 11 ilde artçı sarsıntılar halen daha devam ediyor. 30 Mayıs Salı günü Malatya 3.3 ve 3.7 büyüklüğünde depremlerle sallandı. Peki, az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? İşte, son dakika 31 Mayıs 2023 son depremler listesi…

SON DAKİKA || SON DEPREMLER 31 Mayıs ÇARŞAMBA az önce deprem mi oldu? : Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile nerede, kaç şiddetinde deprem oldu?

Kandilli ve AFAD ile son depremler listesi merak ediliyor. Son dakika son depremler 31 Mayıs Çarşamba bugün sorgulanıyor. Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi listeleniyor. Peki, az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? İşte, son dakika 31 Mayıs 2023 son depremler listesi anlık ve canlı veri takibi…

SON DAKİKA || SON DEPREMLER 31 Mayıs ÇARŞAMBA az önce deprem mi oldu? : Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile nerede, kaç şiddetinde deprem oldu?

AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberleri fay hattı üzerindeki iller başta olmak üzere tüm Türkiye tarafından yakından takip ediliyor.

Afet bölgesinde yer alan Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Şanlıurfa, Malatya, Kilis, Osmaniye, Gaziantep, Adana, Diyarbakır, Elazığ illerinde artçı deprem bilgisi gelmeye devam ediyor.

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SON DAKİKA || SON DEPREMLER 31 Mayıs ÇARŞAMBA az önce deprem mi oldu? : Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile nerede, kaç şiddetinde deprem oldu?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından "http://www.koeri.boun.edu.tr/" adresi üzerinden paylaşılan son veriler ile büyüklü küçüklü yaşanan sarsıntıların merkez üssü, şiddeti ve derinliği kamuoyu ile paylaşılıyor:

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA || SON DEPREMLER 31 Mayıs ÇARŞAMBA az önce deprem mi oldu? : Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile nerede, kaç şiddetinde deprem oldu?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından da "https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html" adresi üzerinden paylaşılan listede son 100 deprem listeleniyor. Liste üzerinde artçılar başta olmak üzere Türkiye'de meydana gelen tüm sarsıntılar yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA || SON DEPREMLER 31 Mayıs ÇARŞAMBA az önce deprem mi oldu? : Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile nerede, kaç şiddetinde deprem oldu?
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