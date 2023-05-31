SON DAKİKA || SON DEPREMLER 31 Mayıs ÇARŞAMBA az önce deprem mi oldu? : Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile nerede, kaç şiddetinde deprem oldu?

Giriş Tarihi: 31.05.2023 10:05 Güncelleme Tarihi: 31.05.2023 10:05

Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen son depremler listesi il il AFAD ve Kandilli Rasathanesi aracılığıyla paylaşılıyor. Bugün deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde merak ediliyor. Deprem bölgesinde olması sebebiyle Türkiye'de neredeyse her gün irili ufaklı onlarca deprem oluyor. 6 Şubat'ta yaşana Kahramanmaraş merkezli depremin ardından vatandaşlar her gün son deprem haberlerini araştırıyor. Özellikle afet bölgesi ilan edilen 11 ilde artçı sarsıntılar halen daha devam ediyor. 30 Mayıs Salı günü Malatya 3.3 ve 3.7 büyüklüğünde depremlerle sallandı. Peki, az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? İşte, son dakika 31 Mayıs 2023 son depremler listesi…