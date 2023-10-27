SON DAKİKA TEKİRDAĞ DEPREM! İstanbul sallandı! 27 Ekim 2023 bugün AFAD ve Kandilli ile az önce Tekirdağ'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Son dakika deprem haberi: Marmara Denizi deprem ile sarsıldı. Tekirdağ açıklarında meydana gelen deprem Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile duyuruldu. Yerin 10.72 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı Tekirdağ ve İstanbul'da hissedildi. Bu noktada az önce Tekirdağ'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde sorularına yanıt aramaya başladı. Ülke genelinde meydana gelen sarsıntılar AFAD ve Kandilli son dakika deprem haberleri ile duyuruluyor. İşte, 27 Ekim 2023 Marmara Denizi deprem son dakika gelişmeleri ile merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgileri...