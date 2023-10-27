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Haberler Fotohaber SON DAKİKA TEKİRDAĞ DEPREM! İstanbul sallandı! 27 Ekim 2023 bugün AFAD ve Kandilli ile az önce Tekirdağ'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?
Giriş Tarihi: 27.10.2023 23:30 Güncelleme Tarihi: 27.10.2023 23:30

SON DAKİKA TEKİRDAĞ DEPREM! İstanbul sallandı! 27 Ekim 2023 bugün AFAD ve Kandilli ile az önce Tekirdağ'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Son dakika deprem haberi: Marmara Denizi deprem ile sarsıldı. Tekirdağ açıklarında meydana gelen deprem Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile duyuruldu. Yerin 10.72 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı Tekirdağ ve İstanbul'da hissedildi. Bu noktada az önce Tekirdağ'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde sorularına yanıt aramaya başladı. Ülke genelinde meydana gelen sarsıntılar AFAD ve Kandilli son dakika deprem haberleri ile duyuruluyor. İşte, 27 Ekim 2023 Marmara Denizi deprem son dakika gelişmeleri ile merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgileri...

SON DAKİKA TEKİRDAĞ DEPREM | İstanbul’da hissedildi! 27 Ekim 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler ile az önce Tekirdağ’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

Tekirdağ deprem son dakika haberi AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşıldı. Sarsıntının merkez üssü olarak Marmara Denizi kayıtlara geçti. Afet bölgesi başta olmak üzere ülke genelinde irili ufaklı birçok sarsıntı yaşanırken son olarak meydana gelen Tekirdağ deprem büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü ile araştırılıyor. Yerin 10.72 km derinliğinde meydana gelen sarsıntı gündemdeki yerini aldı. Deprem İstanbul'da da hissedildi. Peki, az önce Tekirdağ'da deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç? İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile 26 Ekim 2023 Marmara Denizi depremi hakkında merak edilenler...

SON DAKİKA TEKİRDAĞ DEPREM | İstanbul’da hissedildi! 27 Ekim 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler ile az önce Tekirdağ’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

SON DAKİKA | AFAD DUYURDU: TEKİRDAĞ'DA DEPREM!
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, 26 Ekim 2023 Perşembe günü Tekirdağ açıklarında 20.18'de deprem meydana geldi ve İstanbul'da da hissedildi.
3.6 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 10.72 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

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SON DAKİKA TEKİRDAĞ DEPREM | İstanbul’da hissedildi! 27 Ekim 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler ile az önce Tekirdağ’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

Büyüklük:3.6 (Mw)

Yer: Marmara Denizi - [13.22 km] Şarköy (Tekirdağ)

Tarih ve saat: 26-10-2023 20:18:24

Derinlik: 10.72 km

SON DAKİKA TEKİRDAĞ DEPREM | İstanbul’da hissedildi! 27 Ekim 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler ile az önce Tekirdağ’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile ülkemizde yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

SON DAKİKA TEKİRDAĞ DEPREM | İstanbul’da hissedildi! 27 Ekim 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler ile az önce Tekirdağ’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

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