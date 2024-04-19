SON DAKİKA: TOKAT’TA DEPREM! Artçı haberleri geliyor... Tokat depremi nerede oldu, şiddeti kaç?

Son dakika Tokat deprem haberi az önce geldi. Sulusaray merkez üssünde gerçekleşen 5 üzeri büyüklükteki sarsıntı Sivas, Samsun, Kayseri, Nevşehir, Aksaray, Çorum ve Giresun gibi çevre illerden de hissedildi. Paniğe kapılan vatandaşlar detaylı bilgi edinmek için arama motorlarına yöneldi. Şiddetli sarsıntının merkez üssü, şiddet ve derinlik bilgileri için AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi kontrol ediliyor. Artçı sarsıntılar devam ederken şimdi Tokat'ta deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde soruları yanıt arıyor. İşte, ayrıntılı bilgiler...