SON DAKİKA: TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ? 1 Temmuz 2023 Twitter kullanım limiti aşıldı sorunu nedir, ne demek, ne zaman düzelecek?

Twitter çöktü mü, sorun mu var soruları 1 Temmuz Cumartesi günü gündemdeki yerini aldı. Zaman zaman kullanıcı yoğunluğu yaşayan sosyal medya platformu ''kullanım limiti aşıldı'' hatası veriyor. Yaşanan aksaklık sonrası Twitter kullanım limiti aşıldı sorunu nedir, ne demek, ne zaman düzelecek soruları yanıt aramaya başladı. Platformun kullanıcıları, sorunun çözümü için arama motorlarına yöneldi. Peki, son dakika Twitter çöktü mü, kullanım limiti aşıldı sorunu nedir, ne zaman düzelecek? İşte, son durum...