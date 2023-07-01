SON DAKİKA: TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ? 1 Temmuz 2023 Twitter kullanım limiti aşıldı sorunu nedir, ne demek, ne zaman düzelecek?

Twitter çöktü mü son dakika araştırmaları hız kazandı. Zaman zaman sosyal medya platformlarında erişim sorunu yaşanıyor. Son olarak en çok kullanılan sosyal medya mecralarından Twitter ''kullanım limiti aşıldı'' hatası vermeye başladı. Bu noktada ise Twitter kullanım limiti aşıldı sorunu nedir, ne demek, ne zaman düzelecek soruları gündemdeki yerini aldı. Kullanıcılar yeniden bağlanmak için çözüm arayışına girdi. Peki, 1 Temmuz Twitter çöktü mü, sorun mu var, kullanım limiti aşıldı sorunu ne zaman düzelecek? İşte, son durum gelişmeleri…