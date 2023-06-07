Giriş Tarihi: 07.06.2023 21:51
Güncelleme Tarihi: 07.06.2023
21:51
SON DAKİKA: Üniversite öğrencilerine vergisiz ÖTV ve KDV’siz cep telefonu satışı ne zaman başlıyor, başladı mı? Vergisiz, ÖTV’siz telefon fiyatları ne kadar, kaç TL?
Öğrencilere vergisiz telefon araştırmaları Apple Türkiye'nin telefon fiyatlarını artırması üzerine hız kazandı. AK parti Seçim Beyannamesi'nde cep telefonu ve bilgisayar alımlarında gençlere ve öğrencilere yönelik vergi muafiyeti uygulanacağı açıklanmıştı. Üniversite öğrencilerine bir defaya mahsus vergisiz telefon indirimi haberi sonrası milyonlarca üniversite öğrencisi "Üniversite öğrencilerine vergisiz telefon başladı mı, ne zaman 2023?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Telefon alma aşamasındaki gençler son Apple fiyatlarından sonra vergi muafiyeti uygulaması ile ÖTV, KDV, Kültür Bakanlığı payı gibi vergileri ödemeyerek telefon satın almak için kolları sıvadı. Bu noktada telefonların fiyatları yarı yarıya düşecek. Öğrenciler vergisiz telefon indirimi detaylarını araştırıyor. Peki, Üniversite öğrencilerine vergisiz ÖTV'siz cep telefonu satışı ne zaman başlıyor, başladı mı? İşte, vergisiz, ÖTV'siz telefon fiyatları ne kadar, kaç TL sorusunun cevabı...