SON DAKİKA VAN DEPREM | 5 Ekim 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile Van’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Son dakika Van deprem haberi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından paylaşıldı. Aktif fay hattı üzerinde bulunan illerde ikamet eden vatandaşlar saniye saniye deprem haberlerini takip ediyor. Kandilli Rasathanesi son depremler listesine göre 5 Ekim 2023 şimdi Van deprem ile sallandı. Bölgede ikamet eden vatandaşlar "Şimdi Van'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?" sorularına yanıt arıyor. Yerin 5 km derinliğinde meydana gelen sallantının detayları araştırılıyor. Peki, 5 Ekim 2023 az önce Van'da deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? İşte, ayrıntılar…