SON DAKİKA VAN DEPREM | 5 Ekim 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile Van’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Son dakika deprem haberi bu sefer Van'dan geldi. Ülkemizde her gün yüzlerce deprem AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listeleri ile açıklanıyor. Bugün açıklanan verilere göre Van Gölü civarında deprem meydana geldi. O yörede ikamet eden ve depremi hisseden bölge halkı "az önce Van'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde" sorularına yanıt arıyor. Saniye saniye deprem haberleri sabah.com.tr ile takip edilirken gün gün meydana gelen depremlerin merkezi, büyüklüğü, derinlik bilgisi öğreniliyor. Peki, az önce Van'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? İşte, 2 Ekim 2023 Van depremi merkez üssü, büyüklük ve derinlik hakkında tüm merak edilenler…