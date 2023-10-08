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Haberler Fotohaber SON DAKİKA VAN DEPREM | 5 Ekim 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile Van'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?
Giriş Tarihi: 08.10.2023 11:40 Güncelleme Tarihi: 21.10.2023 13:57

SON DAKİKA VAN DEPREM | 5 Ekim 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile Van'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Son dakika Van deprem haberi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından paylaşıldı. Aktif fay hattı üzerinde bulunan illerde ikamet eden vatandaşlar saniye saniye deprem haberlerini takip ediyor. Kandilli Rasathanesi son depremler listesine göre 5 Ekim 2023 şimdi Van deprem ile sallandı. Bölgede ikamet eden vatandaşlar "Şimdi Van'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?" sorularına yanıt arıyor. Yerin 5 km derinliğinde meydana gelen sallantının detayları araştırılıyor. Peki, 5 Ekim 2023 az önce Van'da deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? İşte, ayrıntılar…

SON DAKİKA VAN DEPREM | 5 Ekim 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile Van’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Son dakika deprem haberi bu sefer Van'dan geldi. Ülkemizde her gün yüzlerce deprem AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listeleri ile açıklanıyor. Bugün açıklanan verilere göre Van Gölü civarında deprem meydana geldi. O yörede ikamet eden ve depremi hisseden bölge halkı "az önce Van'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde" sorularına yanıt arıyor. Saniye saniye deprem haberleri sabah.com.tr ile takip edilirken gün gün meydana gelen depremlerin merkezi, büyüklüğü, derinlik bilgisi öğreniliyor. Peki, az önce Van'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? İşte, 2 Ekim 2023 Van depremi merkez üssü, büyüklük ve derinlik hakkında tüm merak edilenler…

SON DAKİKA VAN DEPREM | 5 Ekim 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile Van’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

VAN GÖLÜ DEPREM!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD son depremler sayfası tarafından açıklanan verilere göre 2 Ekim 2023 Pazartesi saat 11.02'de Van Gölü'nde 3.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre Van Tuşba'ya 11.82 kilometre uzaklıkta meydana gelen depremin büyüklüğü 3.0 olarak belirlenirken, depremin derinliği 7 olarak ölçüldü.

AFAD tarafından kaydedilen Van depreminin detayları şu şekilde;

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SON DAKİKA VAN DEPREM | 5 Ekim 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile Van’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

2 EKİM 2023 VAN DEPREM
Büyüklük:3.0
Yer: Van Gölü - [11.82 km] Tuşba (Van)
Tarih ve saat: 02-10-2023 11:02:00
Derinlik: 7 km

SON DAKİKA VAN DEPREM | 5 Ekim 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile Van’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile ülkemizde yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

SON DAKİKA VAN DEPREM | 5 Ekim 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile Van’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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