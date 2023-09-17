SON DAKİKA VAN DEPREM! | Az önce Van’ da deprem mi oldu, şiddeti ve büyüklüğü ne?

SON DAKİKA AFAD DUYU VAN'DA DEPREM

Kandilli Rasathanesi ve Afad verilerine göre sabah 6.30 saatlerinde, Van'da deprem meydana geldi. Açıklama üzerine vatandaşlar depremin kaç şiddetinde olduğunu araştırırken, depremin merkez üssünün neresi olduğu da merak edildi.

3.3 büyüklüğünde yaşanan deprem Karahan-Muradiye'de gerçekleşti. Depremin derinlik ve diğer ayıntıları şu şekilde;