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Haberler Fotohaber SON DAKİKA VAN DEPREM! | Az önce Van' da deprem mi oldu, şiddeti ve büyüklüğü ne?
Giriş Tarihi: 17.09.2023 23:33 Güncelleme Tarihi: 21.10.2023 13:57

SON DAKİKA VAN DEPREM! | Az önce Van' da deprem mi oldu, şiddeti ve büyüklüğü ne?

Kandilli'den son dakika deprem açıklaması geldi. Van'da deprem mi oldu sorusu bölgede yaşayan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Ülkemizde her geçen gün yaşanan depremlerin ardından, neredeyse her gün deprem mi oldu sorusu arama motorlarında yerini alıyor. Büyük bir deprem felaketi yaşayan ülkemiz ufak sarsıntılar da bile panik hali yaşıyor. Kandilli Rasathanesinin verilerine göre bugün Van' da deprem mi oldu, kaç şiddetinde oldu, çevre illerde hissedildi mi? İşte depremin şiddeti ve detayları…

SON DAKİKA VAN DEPREM! | Az önce Van’ da deprem mi oldu, şiddeti ve büyüklüğü ne?

Van deprem haberi Kandilli Rasathanesi tarafından duyuruldu. Duyurular sonucunda yaşanan depremin merkez üssü neresi sorusu araştırılıyor. Yaşanan deprem sonrası depremin şiddeti, derinliği, kaç büyüklüğünde olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Deprem ülkesi olarak yaşanan ufak sarsıntılar bile bazen paniğe yol açabiliyor. Peki, Van'da deprem mi oldu, deprem kaç şiddetinde oldu? Van depreminin merkez üssü neresi, nerede gerçekleşti? İşte ayrıntıları…

SON DAKİKA VAN DEPREM! | Az önce Van’ da deprem mi oldu, şiddeti ve büyüklüğü ne?

SON DAKİKA AFAD DUYU VAN'DA DEPREM

Kandilli Rasathanesi ve Afad verilerine göre sabah 6.30 saatlerinde, Van'da deprem meydana geldi. Açıklama üzerine vatandaşlar depremin kaç şiddetinde olduğunu araştırırken, depremin merkez üssünün neresi olduğu da merak edildi.

3.3 büyüklüğünde yaşanan deprem Karahan-Muradiye'de gerçekleşti. Depremin derinlik ve diğer ayıntıları şu şekilde;

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SON DAKİKA VAN DEPREM! | Az önce Van’ da deprem mi oldu, şiddeti ve büyüklüğü ne?

SON DAKİKA VAN DEPREMİ

Büyüklük:3.3

Yer:KARAHAN-MURADIYE (VAN)

Tarih:17-09-2023

Saat: 06.30.54 TSİ

Derinlik: 5.0 km

SON DAKİKA VAN DEPREM! | Az önce Van’ da deprem mi oldu, şiddeti ve büyüklüğü ne?

SON DAKİKA DEREM Mİ OLDU, NERELERDE DEPREM OLDU, KAÇ ŞİDDETİDE?

Afad ve Kandilli rasathanesi her gün internet siteleri üzerinden gerçekleşen depremleri duyuruyor. Bugün yaşanan Van depreminin de duyurmasının ardından, bugün nerede deprem oldu sorusu soruluyor. Günlük haberlerden haberdar olmak için aşağıda bulunan linklerden nerelerde deprem olmuş takip edebilirsiniz.

SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA VAN DEPREM! | Az önce Van’ da deprem mi oldu, şiddeti ve büyüklüğü ne?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından "http://www.koeri.boun.edu.tr/" adresi üzerinden paylaşılan son veriler ile büyüklü küçüklü yaşanan sarsıntıların merkez üssü, şiddeti ve derinliği kamuoyu ile paylaşılıyor:

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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