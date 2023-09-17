SON DAKİKA VAN DEPREM! | Az önce Van’ da deprem mi oldu, şiddeti ve büyüklüğü ne?

Kandilli'den son dakika deprem açıklaması geldi. Van'da deprem mi oldu sorusu bölgede yaşayan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Ülkemizde her geçen gün yaşanan depremlerin ardından, neredeyse her gün deprem mi oldu sorusu arama motorlarında yerini alıyor. Büyük bir deprem felaketi yaşayan ülkemiz ufak sarsıntılar da bile panik hali yaşıyor. Kandilli Rasathanesinin verilerine göre bugün Van' da deprem mi oldu, kaç şiddetinde oldu, çevre illerde hissedildi mi? İşte depremin şiddeti ve detayları…