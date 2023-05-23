SON DAKİKA VEDAT BİLGİN AÇIKLADI! Taşeron işçinin kadro hayalli gerçek oluyor! 90 bin taşerona kadro ne zaman gelecek, kimleri kapsıyor, şartları ne?

Taşerona kadro hakkında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin sevindirici haberi kamuoyuyla paylaştı. Çalışmaların bir süredir devam ettiği seçimden sonra yeni meclisin açılmasıyla ele alınacak konuların başında olan taşerona kadroda son durum netleşti. Peki, 90 bin taşerona kadro ne zaman gelecek? Taşerona kadro şartları ne, var mı, kimleri kapsıyor? İşte tüm merak edilenler…