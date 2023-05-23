Giriş Tarihi: 23.05.2023 13:54
Güncelleme Tarihi: 23.05.2023
13:54
SON DAKİKA VEDAT BİLGİN AÇIKLADI! Taşeron işçinin kadro hayalli gerçek oluyor! 90 bin taşerona kadro ne zaman gelecek, kimleri kapsıyor, şartları ne?
Gelen son dakika haberleri ile taşeron işçinin kadro hayalinin gerçekleşeceği kesinlik kazandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin sevindirici haberi paylaştı. Seçimden sonra meclisin açılmasıyla birlikte yeni meclisin ilk gündem maddelerinden biri olarak ele alınacak olan konuların başında gelen taşerona kadro hakkında araştırmalar yoğunluk kazandı. Peki, 90 bin taşerona kadro ne zaman gelecek? Taşerona kadro şartları ne, var mı, kimleri kapsıyor? İşte tüm merak edilenler…