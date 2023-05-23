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Haberler Fotohaber SON DAKİKA VEDAT BİLGİN AÇIKLADI! Taşeron işçinin kadro hayalli gerçek oluyor! 90 bin taşerona kadro ne zaman gelecek, kimleri kapsıyor, şartları ne?
Giriş Tarihi: 23.05.2023 13:54 Güncelleme Tarihi: 23.05.2023 13:54

SON DAKİKA VEDAT BİLGİN AÇIKLADI! Taşeron işçinin kadro hayalli gerçek oluyor! 90 bin taşerona kadro ne zaman gelecek, kimleri kapsıyor, şartları ne?

Gelen son dakika haberleri ile taşeron işçinin kadro hayalinin gerçekleşeceği kesinlik kazandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin sevindirici haberi paylaştı. Seçimden sonra meclisin açılmasıyla birlikte yeni meclisin ilk gündem maddelerinden biri olarak ele alınacak olan konuların başında gelen taşerona kadro hakkında araştırmalar yoğunluk kazandı. Peki, 90 bin taşerona kadro ne zaman gelecek? Taşerona kadro şartları ne, var mı, kimleri kapsıyor? İşte tüm merak edilenler…

SON DAKİKA VEDAT BİLGİN AÇIKLADI! Taşeron işçinin kadro hayalli gerçek oluyor! 90 bin taşerona kadro ne zaman gelecek, kimleri kapsıyor, şartları ne?

Taşerona kadro hakkında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin sevindirici haberi kamuoyuyla paylaştı. Çalışmaların bir süredir devam ettiği seçimden sonra yeni meclisin açılmasıyla ele alınacak konuların başında olan taşerona kadroda son durum netleşti. Peki, 90 bin taşerona kadro ne zaman gelecek? Taşerona kadro şartları ne, var mı, kimleri kapsıyor? İşte tüm merak edilenler…

SON DAKİKA VEDAT BİLGİN AÇIKLADI! Taşeron işçinin kadro hayalli gerçek oluyor! 90 bin taşerona kadro ne zaman gelecek, kimleri kapsıyor, şartları ne?

TAŞERON İŞÇİ ÇALIŞMASININ BÜYÜK BİR KISMI TAMAMLANDI!
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin canlı yayında yaptığı açıklamada konuya dair şunları kaydetti:

"Kamudaki taşeronları planladık. Meclis'in önümüzdeki haftadan itibaren çalışamayacağı bir dönemdeyiz. Önümüzde dosyamız duruyor. Çalışmanın büyük kısmını tamamladık. Seçimden sonraya kalır diye düşünüyorum, çözeceğimiz konulardan birisi bu."

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SON DAKİKA VEDAT BİLGİN AÇIKLADI! Taşeron işçinin kadro hayalli gerçek oluyor! 90 bin taşerona kadro ne zaman gelecek, kimleri kapsıyor, şartları ne?

GEÇİCİ İŞÇİ KADRO ALDI!
En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya, bayram ikramiyesinin 2 bin liraya çıkarılması ile geçici işçilere kadro düzenlemesini içeren kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'la, muharip gazilerin aylıkları arasındaki farklılıklar giderilecek ve asgari ücretin net tutarında aylık ödenecek.

SON DAKİKA VEDAT BİLGİN AÇIKLADI! Taşeron işçinin kadro hayalli gerçek oluyor! 90 bin taşerona kadro ne zaman gelecek, kimleri kapsıyor, şartları ne?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE TÜRK-İŞ GÖRÜŞMESİ!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay'ı AK Parti Genel Merkezi'nde kabul etti. Atalay görüşmeye ilişkin, "Ülke seçim atmosferinde ama bizim konumuz 700 bin işçinin kamu sözleşmesi var. Ana başlık oydu. Cumhurbaşkanının yaklaşımı iyi olduğu için Çalışma Bakanlığına talimat verdi, şimdi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile görüşeceğiz." dedi.

SON DAKİKA VEDAT BİLGİN AÇIKLADI! Taşeron işçinin kadro hayalli gerçek oluyor! 90 bin taşerona kadro ne zaman gelecek, kimleri kapsıyor, şartları ne?

GÜNDEM TAŞERON İŞÇİLERİN KADROYA GEÇMESİ!
Başkan Erdün Atalay, "seçimden evvel 700 bin işçinin kamu sözleşmesinin bitmesini istiyoruz. Gündem, geçici işçi, kamu sözleşmesi ve taşeron işçilerin kadroya geçmesi" diye konuştu.

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