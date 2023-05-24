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Haberler Fotohaber SON DAKİKA: VERGİ affı yapılandırma süresi uzatıldı! Vergi borcu yapılandırma son gün ne zaman, hangi borçları kapsıyor, ödeme imkanı nasıl, taksit var mı?
Giriş Tarihi: 24.05.2023 09:18 Güncelleme Tarihi: 24.05.2023 09:18

SON DAKİKA: VERGİ affı yapılandırma süresi uzatıldı! Vergi borcu yapılandırma son gün ne zaman, hangi borçları kapsıyor, ödeme imkanı nasıl, taksit var mı?

Vergi affı yapılandırma uzatıldı mı sorusu araştırılıyor. Vergi affı borç yapılandırma düzenlemesi Resmi Gazete 'de yayımlanarak yasalaşmıştı. En geniş kapsamlı Vergi affı borç yapılandırma düzenlemesi ile daha önce hiç yapılandırma düzenlemesinde yer almayan adli para cezaları, idari para cezaları, öğrenim kredisi borçları ve destekleme primi borçlarını da kapsayan vergi affı borçları da yapılandırılabilecek. Vergi affı başvuruları için duyurulan son tarih değiştirildi. Bu noktada vergi borçlarını yapılandırmak isteyen vatandaşlar vergi borcu yapılandırma son gün ne zaman merak ediyor. Peki, vergi affı yapılandırma uzatıldı mı, vergi affı başvuruları son gün ne zaman? İşte, cevabı…

SON DAKİKA: VERGİ affı yapılandırma süresi uzatıldı! Vergi borcu yapılandırma son gün ne zaman, hangi borçları kapsıyor, ödeme imkanı nasıl, taksit var mı?

Vergi affı başvuruları uzatıldı mı, son gün ne zaman soruları son yılların en geniş kapsamlı vergi borç yapılandırmasından yararlanmak isteyen milyonlarca vatandaş tarafından takip ediliyor. Resmi Gazete 'de yayımlanarak yasalaşan, vergi affı borç yapılandırma düzenlemesi ile daha önce hiç yapılandırma düzenlemesinde yer almayan adli para cezaları, idari para cezaları, öğrenim kredisi borçları ve destekleme primi borçlarını da kapsayan vergi affı borçları da yapılandırılabilecek. Bu noktada vergi borçlarını yapılandırmak isteyenler vergi borcu yapılandırma uzatıldı mı, son gün ne zaman merak ediyor. Peki, vergi affı yapılandırma uzatıldı mı, vergi affı başvuruları son gün ne zaman? İşte, son gelişmeler…

SON DAKİKA: VERGİ affı yapılandırma süresi uzatıldı! Vergi borcu yapılandırma son gün ne zaman, hangi borçları kapsıyor, ödeme imkanı nasıl, taksit var mı?

BORÇ YAPILANDIRMA TARİHİ UZATILDI!
Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergi borcu, idari para cezası, SGK borçları gibi borçların yapılandırmasına ilişkin süreyi uzatma kararı aldı. 31 Mayıs 2023'te bitecek olan yapılandırma kampanya süresi 1 ay daha uzatılacak ve 30 Haziran'da sona erecek. İlk taksit ödeme süresi de 1 ay ertelenmiş olacak.

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SON DAKİKA: VERGİ affı yapılandırma süresi uzatıldı! Vergi borcu yapılandırma son gün ne zaman, hangi borçları kapsıyor, ödeme imkanı nasıl, taksit var mı?

VERGİ AFFI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular, Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresi "www.gib.gov.tr" veya e-Devlet "www.turkiye.gov.tr" üzerinden, vergi dairesine gelerek veya posta yoluyla yapılabilecek.

SON DAKİKA: VERGİ affı yapılandırma süresi uzatıldı! Vergi borcu yapılandırma son gün ne zaman, hangi borçları kapsıyor, ödeme imkanı nasıl, taksit var mı?

VERGİ AFFI KAPSAMINDA OLAN BORÇLAR

AK Parti Manisa Milletvekili ve Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Uğur Aydemir, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Kanuna göre 31/12/2022 tarihinden önceki dönemlere ait olan vergi, prim, idari para cezası, öğrenim kredileri, trafik cezaları gibi borçlar için yeniden yapılandırma imkanı sağlıyoruz. Daha önce yapılandırma kapsamına girmeyen, adli para cezaları, üst kurul cezaları, sigara cezaları gibi cezalar da bu kanun kapsamında yapılandırılabilecek. Bu açıdan Cumhuriyet tarihimizin en kapsamlı yapılandırma paketini yürürlüğe girdi"

SON DAKİKA: VERGİ affı yapılandırma süresi uzatıldı! Vergi borcu yapılandırma son gün ne zaman, hangi borçları kapsıyor, ödeme imkanı nasıl, taksit var mı?

BORÇLAR 48 AYA KADAR TAKSİTLENDİRİLEBİLECEK

Aydemir, "Bugüne kadar çıkarılan Yapılandırma yasalarında kesinleşmiş borçlar en fazla 36 ay yani 3 yıla kadar taksitlendirilebiliyordu. Taksitler ise 2 ayda bir 6, 9, 12 ve 18 eşit taksitte ödeniyordu. Bu Kanunda vade 4 yıla yani 48 aya çıkarılıyor. Borçlular, kesinleşmiş borçlarını bu düzenleme kapsamında 48 aya kadar taksitlendirebilecek ve 48 eşit taksitte ödeyebilecekler. Bu son derece önemli ve borçlular lehine bir değişiklik. Yapılandırmada vadenin 48 ay'a uzaması ve 48 eşit taksite çıkması, bir takvim yılı içerisindeki taksit atlatma sayısını (ödememe) da, 2'den 3'e çıkarmaktadır. Kanunda yer alan düzenlemeye göre, Yİ-ÜFE oranı aylık 0,75 olarak dikkate alınacak, bu da yıllık yüzde 9 oluyor" ifadelerini kullandı.

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