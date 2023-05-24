Giriş Tarihi: 24.05.2023 09:18
Güncelleme Tarihi: 24.05.2023
09:18
SON DAKİKA: VERGİ affı yapılandırma süresi uzatıldı! Vergi borcu yapılandırma son gün ne zaman, hangi borçları kapsıyor, ödeme imkanı nasıl, taksit var mı?
Vergi affı yapılandırma uzatıldı mı sorusu araştırılıyor. Vergi affı borç yapılandırma düzenlemesi Resmi Gazete 'de yayımlanarak yasalaşmıştı. En geniş kapsamlı Vergi affı borç yapılandırma düzenlemesi ile daha önce hiç yapılandırma düzenlemesinde yer almayan adli para cezaları, idari para cezaları, öğrenim kredisi borçları ve destekleme primi borçlarını da kapsayan vergi affı borçları da yapılandırılabilecek. Vergi affı başvuruları için duyurulan son tarih değiştirildi. Bu noktada vergi borçlarını yapılandırmak isteyen vatandaşlar vergi borcu yapılandırma son gün ne zaman merak ediyor. Peki, vergi affı yapılandırma uzatıldı mı, vergi affı başvuruları son gün ne zaman? İşte, cevabı…