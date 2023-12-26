Giriş Tarihi: 26.12.2023 23:08
Güncelleme Tarihi: 26.12.2023
23:12
SON DAKİKA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 27 Aralık 2023 Çarşamba okullar tatil mi, yarın okul var mı ve hangi illerde okullar tatil?
Yarın okullar tatil mi son dakika gündemdeki yerini aldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü çarşamba günü bazı iller için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. 27 Aralık Çarşamba Aydın, İzmir, Çanakkale, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bolu, Zonguldak, Düzce, Bartın ve Karabük çevrelerinde sağanak bekleniyor. Peki, 27 Aralık Çarşamba okullar tatil mi, yarın hangi illerde okullar tatil edildi? İşte Valilik duyuruları ile okullarda son durum...