SON DAKİKA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 27 Aralık 2023 Çarşamba okullar tatil mi, yarın okul var mı ve hangi illerde okullar tatil?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan peş peşe uyarılar geliyor. Çarşamba günü için başta mega kent İstanbul olmak üzere bazı illerde sağanak yağış ve yoğun kar yağışı uyarısı geliyor. Bu noktada okullarda ders işlenip işlenmeyeceği merak ediliyor. Peki, yarın okullar tatil mi, açık mı, kapalı mı, ders var mı? Hangi illerde okullar tatil edildi? İşte, son dakika gelişmeleri ile okulların durumu…