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Haberler Fotohaber SON DAKİKA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 27 Aralık 2023 Çarşamba okullar tatil mi, yarın okul var mı ve hangi illerde okullar tatil?
Giriş Tarihi: 26.12.2023 23:08 Güncelleme Tarihi: 26.12.2023 23:12

SON DAKİKA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 27 Aralık 2023 Çarşamba okullar tatil mi, yarın okul var mı ve hangi illerde okullar tatil?

Yarın okullar tatil mi son dakika gündemdeki yerini aldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü çarşamba günü bazı iller için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. 27 Aralık Çarşamba Aydın, İzmir, Çanakkale, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bolu, Zonguldak, Düzce, Bartın ve Karabük çevrelerinde sağanak bekleniyor. Peki, 27 Aralık Çarşamba okullar tatil mi, yarın hangi illerde okullar tatil edildi? İşte Valilik duyuruları ile okullarda son durum...

SON DAKİKA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 27 Aralık 2023 Çarşamba okullar tatil mi, yarın okul var mı ve hangi illerde okullar tatil?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan peş peşe uyarılar geliyor. Çarşamba günü için başta mega kent İstanbul olmak üzere bazı illerde sağanak yağış ve yoğun kar yağışı uyarısı geliyor. Bu noktada okullarda ders işlenip işlenmeyeceği merak ediliyor. Peki, yarın okullar tatil mi, açık mı, kapalı mı, ders var mı? Hangi illerde okullar tatil edildi? İşte, son dakika gelişmeleri ile okulların durumu…

SON DAKİKA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 27 Aralık 2023 Çarşamba okullar tatil mi, yarın okul var mı ve hangi illerde okullar tatil?

27 ARALIK ÇARŞAMBA OKULLAR TATİL Mİ?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahminlerini yayınladı. Buna göre yarın Aydın, İzmir ve Çanakkale, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bolu, Zonguldak, Düzce, Bartın ve Karabük çevrelerinde sağanak bekleniyor. Kar yağışı ise ülke genelinde beklenmiyor.

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SON DAKİKA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 27 Aralık 2023 Çarşamba okullar tatil mi, yarın okul var mı ve hangi illerde okullar tatil?

YARIN HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL?

27 Aralık Çarşamba günü okulların tatil olup olmadığına dair bir bilgi bulunmuyor. Valilik tarafından açıklama yapılması durumunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

SON DAKİKA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 27 Aralık 2023 Çarşamba okullar tatil mi, yarın okul var mı ve hangi illerde okullar tatil?

YARIN (27 ARALIK) HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın (Çarşamba) Çanakkale çevreleri ile öğle saatlerinden sonra Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Balıkesir'in kuzey ve batı kesimlerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

SON DAKİKA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 27 Aralık 2023 Çarşamba okullar tatil mi, yarın okul var mı ve hangi illerde okullar tatil?

ÇANAKKALE 14°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın (Çarşamba) yerel sağanak yağışlı

EDİRNE 5°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

İSTANBUL 12°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ 11°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel yağmur ve sağanak yağışlı

SON DAKİKA