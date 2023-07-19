Giriş Tarihi: 19.07.2023 14:59 Güncelleme Tarihi: 19.07.2023 14:59

2023 YKS SONUÇLARI ÖSYM SON DAKİKA AÇIKLAMASI bekleniyor! osym.sonuc.gov.tr sorgulama ekranı ile YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, saat kaçta, bugün açıklanır mı?

2023 YKS sonuçları son dakika açıklama ile takip ediliyor. ÖSYM son dakika açıklaması ile duyurulacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuç belgesi ile tercihlerini yapacak adaylar araştırmalara hız kazandırdı. 17-18 Haziran tarihlerinde gerçekleşen TYT, AYT, YDT oturumları sonrası SÖZ, SAY, EA puanları belli olacak ve sonuç ekranında OBP puanı eklenmiş hali de görülecek. 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanları ile araştırmalarını sürdüren adaylar sık sık sonuç.osym.gov.tr ekranını kontrol ediyor. YKS sınav sonuçları açıklandı mı sorusu gündemdeki yerini koruyor. Sonuçların erken açıklanma ihtimali de göz önünde bulunduruluyor. Peki, 2023 YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, saat kaçta, erken açıklanır mı, bugün mü açıklanacak? İşte, sonuçlarda son durum…