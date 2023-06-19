YKS soruları ve cevapları 2023 yayınlandı! || ÖSYM TYT, AYT, YDT soru kitapçığı ve cevap anahtarı PDF erişime açıldı!

YKS 2023 geride kalırken üniversite adayları YKS sorularını araştırıyor. 3 milyondan fazla kişinin katılımıyla geçtiğimiz hafta sonu düzenlenen sınav üç oturum halinde gerçekleşmişti. Sınava giren adayların bir kısmı soruları kolay şeklinde yorumlarken bir kısmı da soruların ayırt edici, zor olduğunu söyledi. Üçüncü oturum olan Yabancı Dil Testinin 17.05 itibariyle bitmesinin ardından tam olarak bu yoğun ve tempolu süreç sona erdi. Sınavların ardından YKS soruları ve cevapları araştırılıyor. ÖSYM TYT, AYT, YDT soru kitapçığı ve cevap anahtarını sınava katılan adayların erişimine açtı. Öğrenciler Türkçe, matematik, fen bilimleri, sosyal bilimler, Türk dili ve edebiyatı, din kültürü ve ahlak bilgisi, yabancı dil soru ve cevaplarına erişim sağlayabiliyor. İşte, YKS soru kitapçığı ve cevap anahtarı 2023 detayları…