YKS soruları ve cevapları 2023 yayınlandı! || ÖSYM TYT, AYT, YDT soru kitapçığı ve cevap anahtarı PDF erişime açıldı!

Giriş Tarihi: 19.06.2023 10:00
Güncelleme Tarihi: 19.06.2023
10:00
YKS 2023 için heyecanlı geri sayım bu hafta sona erdi. 3 oturum halinde düzenlenen sınav 3 milyondan fazla adayın katılımıyla geçtiğimiz cumartesi ve pazar günü tamamlandı. 17 Haziran Cumartesi günü ilk oturum olan TYT sınavı düzenlenirken 18 Haziran Pazar günü de ikinci ve üçüncü oturum sınavları olan AYT ve YDT sınavları düzenlendi. Öğleden sonra girilen son oturumun 17.05 itibariyle bitmesinin ardından 2023 YKS sınavı tamamlanmış oldu. Sınavların ardından YKS soruları 2023 araştırılıyor. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi ÖSYM üzerinden YKS soruları ve cevapları görüntülenebiliyor. TYT, AYT ve YDT sınavın katılım sağlayan adayların erişim sağlayabildiği sorular ile öğrenciler Türkçe, matematik, fen bilimleri, sosyal bilimler ve yabancı dil (Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça) soru ve cevaplarına ulaşabiliyor. ÖSYM TYT, AYT, YDT soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandı. İşte, YKS soru kitapçığı ve cevap anahtarı 2023 detayları…