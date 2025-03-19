SON DAKİKA: YouTube çöktü mü, ne zaman düzelecek? 19 Mart YouTube erişim sorununda son gelişmeler

INSTAGRAM VE X'TE ERİŞİM SORUNU YAŞANIYOR

Instagram, Twitter ve YouTube'da saat 06.00'dan itibaren büyük çapta bir erişim sorunu yaşanıyor. Ancak, BTK tarafından bu platformlara yönelik herhangi bir kapama ya da erişim engeli kararı alınmadığı bildirildi. Sorunun, olası bir bant daraltma işleminden kaynaklanabileceği ve bunun da sosyal medyaya erişimde yavaşlamalara neden olduğu düşünülüyor.