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Haberler Fotohaber SON DAKİKA: YouTube çöktü mü, ne zaman düzelecek? 19 Mart YouTube erişim sorununda son gelişmeler
Giriş Tarihi: 19.03.2025 13:34 Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 13:35

SON DAKİKA: YouTube çöktü mü, ne zaman düzelecek? 19 Mart YouTube erişim sorununda son gelişmeler

19 Mart 2025 Çarşamba günü itibariyle, birçok kullanıcı YouTube'a erişim sağlamakta zorluk çekiyor. Kullanıcılar, platformu açmaya çalıştıklarında beyaz bir ekran ile karşılaştıklarını bildirdi. Bu durum, sosyal medyada hızla yayılırken, erişim probleminin kaynağına dair resmi bir açıklama henüz yapılmış değil. Sorunun teknik bir arızadan mı yoksa bölgesel erişim engelinden mi kaynaklandığı merak konusu. Kullanıcılar, platforma ulaşamamanın nedenini araştırırken, YouTube ve ilgili gelecek güncellemeler ve açıklamalar bekleniyor. Peki, YouTube çöktü mü, neden açılmıyor, nasıl ve ne zaman düzelecek?

SON DAKİKA: YouTube çöktü mü, ne zaman düzelecek? 19 Mart YouTube erişim sorununda son gelişmeler

Birçok kullanıcı YouTube'a erişim sağlamada zorluk yaşadığını bildirirken, özellikle beyaz ekran hatası yaygın bir şekilde karşılaşılıyor. Bu durum, sosyal medyada hızla gündem olurken, pek çok kişi sorunun nedenini ve çözüm yollarını araştırmaya başladı. Peki, YouTube çöktü mü, neden açılmıyor? İşte, 19 Mart 2025 YouTube erişim sorunundaki son durum...

SON DAKİKA: YouTube çöktü mü, ne zaman düzelecek? 19 Mart YouTube erişim sorununda son gelişmeler

YOUTUBE ÇÖKTÜ MÜ?
YouTube'da hata tespit raporuna göre saat 06.00'dan itibaren geniş çaplı bir aksama yaşanıyor. Kullanıcılardan gelen geri bildirimlere göre uygulamaya girişlerde beyaz ekran hatası ile karşı karşıya kalındı. Aktarılan bilgilere göre kullanıcıların yüzde 57'si sunucu bağlantı problemi yaşıyor.

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SON DAKİKA: YouTube çöktü mü, ne zaman düzelecek? 19 Mart YouTube erişim sorununda son gelişmeler

YOUTUBE ERİŞİM SORUNUNDA SON DURUM

YouTube platformunda yaşanan erişim problemi ile ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Kullanıcılar zaman zaman akış yenilemeye çalışarak problemin düzelip düzelmediğini kontrol ediyor.

SON DAKİKA: YouTube çöktü mü, ne zaman düzelecek? 19 Mart YouTube erişim sorununda son gelişmeler

INSTAGRAM VE X'TE ERİŞİM SORUNU YAŞANIYOR

Instagram, Twitter ve YouTube'da saat 06.00'dan itibaren büyük çapta bir erişim sorunu yaşanıyor. Ancak, BTK tarafından bu platformlara yönelik herhangi bir kapama ya da erişim engeli kararı alınmadığı bildirildi. Sorunun, olası bir bant daraltma işleminden kaynaklanabileceği ve bunun da sosyal medyaya erişimde yavaşlamalara neden olduğu düşünülüyor.

SON DAKİKA: YouTube çöktü mü, ne zaman düzelecek? 19 Mart YouTube erişim sorununda son gelişmeler

YOUTUBE NE ZAMAN DÜZELECEK?
YouTube'da yaşanan bağlantı problemlerinin ne zaman düzeleceği hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.