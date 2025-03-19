Giriş Tarihi: 19.03.2025 13:34
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025
13:35
SON DAKİKA: YouTube çöktü mü, ne zaman düzelecek? 19 Mart YouTube erişim sorununda son gelişmeler
19 Mart 2025 Çarşamba günü itibariyle, birçok kullanıcı YouTube'a erişim sağlamakta zorluk çekiyor. Kullanıcılar, platformu açmaya çalıştıklarında beyaz bir ekran ile karşılaştıklarını bildirdi. Bu durum, sosyal medyada hızla yayılırken, erişim probleminin kaynağına dair resmi bir açıklama henüz yapılmış değil. Sorunun teknik bir arızadan mı yoksa bölgesel erişim engelinden mi kaynaklandığı merak konusu. Kullanıcılar, platforma ulaşamamanın nedenini araştırırken, YouTube ve ilgili gelecek güncellemeler ve açıklamalar bekleniyor. Peki, YouTube çöktü mü, neden açılmıyor, nasıl ve ne zaman düzelecek?