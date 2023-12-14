ANLIK SON DEPREMLER 14 Aralık Perşembe: Az önce deprem nerede oldu, şiddeti kaç? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri

Son dakika deprem etkiketi ile 6 Şubat depremlerinden bu yana yoğun olarak takip edilen sarsıntılar özellikle olası İstanbul depremi özelinde kontrol ediliyor. Marmara, Ege ve Akdeniz üzerinde yaşanan sarsıntılar birçok ili etkilemesi sebebiyle en çok araştırılanlar arasında. AFAD son deprem için sosyal medya hesabından paylaşım yaparken Kandilli Rasathanesi de 3 ve üzerindeki her depremi hesabından paylaşıyor. Peki; az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? İşte, son depremler 14 Aralık 2023 listesi.