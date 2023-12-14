ANLIK SON DEPREMLER 14 Aralık Perşembe: Az önce deprem nerede oldu, şiddeti kaç? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri

Son depremler 14 Aralık Perşembe günü de gündemdeki yerini koruyor. Yaşanan her sarsıntının öğrenilebildiği listeyle vatandaşlar depremin merkez üssü, konumu, şiddeti ve derinliği bilgilerine ulaşıyor. Geçtiğimiz gün İstanbul'da da hissedilen Bursa Gemlik Körfezi merkez üssünde gerçekleşen 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından yeniden Bursa sallandı. 'Az önce deprem nerede oldu' başlığıyla bilgilere ulaşılmaya çalışılıyor. Son dakika deprem başlıklı haberler ile listede yer alan en son depremin büyüklüğü ve merkezi takip ediliyor. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi…