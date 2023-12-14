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Haberler Fotohaber ANLIK SON DEPREMLER 14 Aralık Perşembe: Az önce deprem nerede oldu, şiddeti kaç? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri
Giriş Tarihi: 14.12.2023 07:01 Güncelleme Tarihi: 14.12.2023 07:01

ANLIK SON DEPREMLER 14 Aralık Perşembe: Az önce deprem nerede oldu, şiddeti kaç? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri

Son depremler 14 Aralık Perşembe günü de gündemdeki yerini koruyor. Yaşanan her sarsıntının öğrenilebildiği listeyle vatandaşlar depremin merkez üssü, konumu, şiddeti ve derinliği bilgilerine ulaşıyor. Geçtiğimiz gün İstanbul'da da hissedilen Bursa Gemlik Körfezi merkez üssünde gerçekleşen 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından yeniden Bursa sallandı. 'Az önce deprem nerede oldu' başlığıyla bilgilere ulaşılmaya çalışılıyor. Son dakika deprem başlıklı haberler ile listede yer alan en son depremin büyüklüğü ve merkezi takip ediliyor. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi…

ANLIK SON DEPREMLER 14 Aralık Perşembe: Az önce deprem nerede oldu, şiddeti kaç? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri

Son dakika deprem etkiketi ile 6 Şubat depremlerinden bu yana yoğun olarak takip edilen sarsıntılar özellikle olası İstanbul depremi özelinde kontrol ediliyor. Marmara, Ege ve Akdeniz üzerinde yaşanan sarsıntılar birçok ili etkilemesi sebebiyle en çok araştırılanlar arasında. AFAD son deprem için sosyal medya hesabından paylaşım yaparken Kandilli Rasathanesi de 3 ve üzerindeki her depremi hesabından paylaşıyor. Peki; az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? İşte, son depremler 14 Aralık 2023 listesi.

ANLIK SON DEPREMLER 14 Aralık Perşembe: Az önce deprem nerede oldu, şiddeti kaç? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri

BURSA'DA PEŞ PEŞE DEPREM!

#DEPREM

Büyüklük:3.7 (Ml)

Yer:Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [04.64 km] Mudanya (Bursa)

Tarih:2023-12-13

Saat:23:04:38 TSİ

Enlem:40.42667 N

Boylam:28.8225 E

Derinlik:9.11 km

#DEPREM

KUMYAKA-MUDANYA (BURSA)

14.12.2023, 05:40:43 TSİ

Büyüklük: 3.1

Derinlik: 10.4 km

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ANLIK SON DEPREMLER 14 Aralık Perşembe: Az önce deprem nerede oldu, şiddeti kaç? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri

AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan yaşanan son depremlerde merkez üssü, tarih, saat, şiddet/büyüklük, derinlik, konum bilgileri duyuruluyor.

Kurumların resmi internet sitelerinin yanı sıra sosyal medya hesaplarından da bilgilere ulaşabilmek mümkün. İşte, en son deprem sorgulama ekranı:

ANLIK SON DEPREMLER 14 Aralık Perşembe: Az önce deprem nerede oldu, şiddeti kaç? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi (http://www.koeri.boun.edu.tr):

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

ANLIK SON DEPREMLER 14 Aralık Perşembe: Az önce deprem nerede oldu, şiddeti kaç? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html):

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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