EN SON DEPREMLER 16 Aralık 2023 Cumartesi: Az önce deprem nerede oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem listesi

Giriş Tarihi: 16.12.2023 06:39 Güncelleme Tarihi: 16.12.2023 06:39

Son depremler AFAD listeleriyle takip ediliyor. 6 Şubat depremlerinin ardından yoğun olarak takip edilen listede büyük ve küçük tüm sarsıntılar görülebiliyor. Depremin merkez üssü, konumu, şiddeti ve derinliği öğrenilebilen bilgiler arasında yer alıyor. Geçtiğimiz gün İstanbul'da da hissedilen 5.1 büyüklüğündeki Bursa depremi sonrası da az önce deprem nerede oldu sorusu araştırılmaya başlamıştı. Son dakika deprem etiketiyle paylaşılan en son deprem bölge halkının sorularına yanıt oluyor. İşte, 16 Aralık son depremler Kandilli Rasathanesi listesi…