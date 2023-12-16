Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber EN SON DEPREMLER 16 Aralık 2023 Cumartesi: Az önce deprem nerede oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem listesi
Giriş Tarihi: 16.12.2023 06:39 Güncelleme Tarihi: 16.12.2023 06:39

EN SON DEPREMLER 16 Aralık 2023 Cumartesi: Az önce deprem nerede oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem listesi

Son depremler AFAD listeleriyle takip ediliyor. 6 Şubat depremlerinin ardından yoğun olarak takip edilen listede büyük ve küçük tüm sarsıntılar görülebiliyor. Depremin merkez üssü, konumu, şiddeti ve derinliği öğrenilebilen bilgiler arasında yer alıyor. Geçtiğimiz gün İstanbul'da da hissedilen 5.1 büyüklüğündeki Bursa depremi sonrası da az önce deprem nerede oldu sorusu araştırılmaya başlamıştı. Son dakika deprem etiketiyle paylaşılan en son deprem bölge halkının sorularına yanıt oluyor. İşte, 16 Aralık son depremler Kandilli Rasathanesi listesi…

EN SON DEPREMLER 16 Aralık 2023 Cumartesi: Az önce deprem nerede oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem listesi

Son dakika deprem haberleri: Marmara, Ege ve Akdeniz üzerinde yaşanan sarsıntılar başta olmak üzere tüm sarsıntılar sismik grafikle birlikte takip ediliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre son dönemde dikkat çeken Bursa depremleri takip edilebiliyor. Peki; az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? İşte, son depremler 16 Aralık 2023 listesi.

EN SON DEPREMLER 16 Aralık 2023 Cumartesi: Az önce deprem nerede oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem listesi

AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan yaşanan son depremlerde merkez üssü, tarih, saat, şiddet/büyüklük, derinlik, konum bilgileri duyuruluyor.

Kurumların resmi internet sitelerinin yanı sıra sosyal medya hesaplarından da bilgilere ulaşabilmek mümkün. İşte, en son deprem sorgulama ekranı:

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
EN SON DEPREMLER 16 Aralık 2023 Cumartesi: Az önce deprem nerede oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem listesi

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi (http://www.koeri.boun.edu.tr):

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

EN SON DEPREMLER 16 Aralık 2023 Cumartesi: Az önce deprem nerede oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem listesi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html):

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

EN SON DEPREMLER 16 Aralık 2023 Cumartesi: Az önce deprem nerede oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem listesi

BURSA'DA PEŞ PEŞE DEPREM!

#DEPREM

Büyüklük:3.7 (Ml)

Yer:Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [04.64 km] Mudanya (Bursa)

Tarih:2023-12-13

Saat:23:04:38 TSİ

Enlem:40.42667 N

Boylam:28.8225 E

Derinlik:9.11 km

#DEPREM

KUMYAKA-MUDANYA (BURSA)

14.12.2023, 05:40:43 TSİ

Büyüklük: 3.1

Derinlik: 10.4 km

SON DAKİKA