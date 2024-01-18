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Haberler Fotohaber SON DEPREMLER 18 OCAK 2024 || Muğla'da deprem! Afad ve Kandilli verileri ile az önce deprem mi oldu, hangi illerden hissedildi?
Giriş Tarihi: 18.01.2024 06:39 Güncelleme Tarihi: 18.01.2024 06:42

SON DEPREMLER 18 OCAK 2024 || Muğla'da deprem! Afad ve Kandilli verileri ile az önce deprem mi oldu, hangi illerden hissedildi?

Son depremler anbean kaydedilmeye devam ediyor. Afad ve Kandilli verileri ile en ufak sarsıntı bile kayıtlara geçiyor. Son zamanlarda özellikle deprem bölgesi başta olmak üzeri 4 ve üzeri sarsıntılar artış gösterdi. Bu noktada ise vatandaşlar günün ilk ışıkları ile anlık son depremler listesini kontrol ediyor. Peki, Afad ve Kandilli verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede oldu, hangi illerden hissedildi? İşte, detaylar!

SON DEPREMLER 18 OCAK 2024 || Muğla’da deprem! Afad ve Kandilli verileri ile az önce deprem mi oldu, hangi illerden hissedildi?

Anlık depremler, son dakika olarak Afad ve Kandilli bildirimleri ile duyurulurken sabah.com.tr'de anbean tüm depremler paylaşılıyor. Vatandaşların panik olmasına neden olan deprem haberleri en güncel haliyle duyurulmaya devam ediyor. Peki, az önce nerede deprem oldu, kaç büyüklüğünde?

SON DEPREMLER 18 OCAK 2024 || Muğla’da deprem! Afad ve Kandilli verileri ile az önce deprem mi oldu, hangi illerden hissedildi?

AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU?

Afad ve Kandilli verileri ile son depremler anbean kaydediliyor. 18 Ocak 2024 Perşembe günü sabah saatlerinde Muğla'da bir deprem meydana geldi. Yaşanan deprem anlık duyurulurken, gerçekleşen sarsıntının ayrıntıları şu şekilde;

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SON DEPREMLER 18 OCAK 2024 || Muğla’da deprem! Afad ve Kandilli verileri ile az önce deprem mi oldu, hangi illerden hissedildi?

#DEPREM

OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)

18.01.2024,

06:26:09 TSİ

Büyüklük: 3.0

Derinlik: 11.8 km

SON DEPREMLER 18 OCAK 2024 || Muğla’da deprem! Afad ve Kandilli verileri ile az önce deprem mi oldu, hangi illerden hissedildi?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi (http://www.koeri.boun.edu.tr):

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

SON DEPREMLER 18 OCAK 2024 || Muğla’da deprem! Afad ve Kandilli verileri ile az önce deprem mi oldu, hangi illerden hissedildi?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html):

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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