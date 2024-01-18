Giriş Tarihi: 18.01.2024 06:39
Güncelleme Tarihi: 18.01.2024
06:42
SON DEPREMLER 18 OCAK 2024 || Muğla'da deprem! Afad ve Kandilli verileri ile az önce deprem mi oldu, hangi illerden hissedildi?
Son depremler anbean kaydedilmeye devam ediyor. Afad ve Kandilli verileri ile en ufak sarsıntı bile kayıtlara geçiyor. Son zamanlarda özellikle deprem bölgesi başta olmak üzeri 4 ve üzeri sarsıntılar artış gösterdi. Bu noktada ise vatandaşlar günün ilk ışıkları ile anlık son depremler listesini kontrol ediyor. Peki, Afad ve Kandilli verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede oldu, hangi illerden hissedildi? İşte, detaylar!