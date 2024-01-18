SON DEPREMLER 18 OCAK 2024 || Muğla’da deprem! Afad ve Kandilli verileri ile az önce deprem mi oldu, hangi illerden hissedildi?

Anlık depremler, son dakika olarak Afad ve Kandilli bildirimleri ile duyurulurken sabah.com.tr'de anbean tüm depremler paylaşılıyor. Vatandaşların panik olmasına neden olan deprem haberleri en güncel haliyle duyurulmaya devam ediyor. Peki, az önce nerede deprem oldu, kaç büyüklüğünde?