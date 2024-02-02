EN SON DEPREMLER 2 Şubat 2024 Cuma: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile az önce deprem nerede oldu, kaç şiddetinde?

Son depremler 2 Şubat 2024 listesi ile takip ediliyor. MTA tarafından belirlenmiş diri faylar üzerinde yaşanan sarsıntılar başta olmak üzere 3 ve üzerindeki tüm depremler gündeme geliyor ve AFAD ile Kandilli Rasathanesi listelerinden paylaşılıyor. 3.5 ve üzerinde yaşanan sarsıntıları sosyal medya hesaplarından da takip etmek mümkün. İşte son dakika deprem haberleri...