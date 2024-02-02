EN SON DEPREMLER 2 Şubat 2024 Cuma: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile az önce deprem nerede oldu, kaç şiddetinde?

Giriş Tarihi: 02.02.2024 07:39
Güncelleme Tarihi: 02.02.2024
07:39
Son dakika deprem haberleri afet bölgesinde yaşanan artçılar başta olmak üzere özellikle beklenen İstanbul merkezli deprem nedeniyle Marmara üzerindeki sarsıntılarla gündeme gelmeye devam ediyor. Ege ve Akdeniz'de yaşanan sarsıntılar da birçok ili etkilemesi nedeniyle araştırılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son depremler listesi ile merkez üssü, şiddet ve derinlik bilgileri öğrenilebiliyor. Peki, 2 Şubat son depremler nerede oldu, kaç şiddetinde?