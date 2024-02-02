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Giriş Tarihi: 02.02.2024 07:39 Güncelleme Tarihi: 02.02.2024 07:39

EN SON DEPREMLER 2 Şubat 2024 Cuma: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile az önce deprem nerede oldu, kaç şiddetinde?

Son dakika deprem haberleri afet bölgesinde yaşanan artçılar başta olmak üzere özellikle beklenen İstanbul merkezli deprem nedeniyle Marmara üzerindeki sarsıntılarla gündeme gelmeye devam ediyor. Ege ve Akdeniz'de yaşanan sarsıntılar da birçok ili etkilemesi nedeniyle araştırılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son depremler listesi ile merkez üssü, şiddet ve derinlik bilgileri öğrenilebiliyor. Peki, 2 Şubat son depremler nerede oldu, kaç şiddetinde?

EN SON DEPREMLER 2 Şubat 2024 Cuma: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile az önce deprem nerede oldu, kaç şiddetinde?

Son depremler 2 Şubat 2024 listesi ile takip ediliyor. MTA tarafından belirlenmiş diri faylar üzerinde yaşanan sarsıntılar başta olmak üzere 3 ve üzerindeki tüm depremler gündeme geliyor ve AFAD ile Kandilli Rasathanesi listelerinden paylaşılıyor. 3.5 ve üzerinde yaşanan sarsıntıları sosyal medya hesaplarından da takip etmek mümkün. İşte son dakika deprem haberleri...

EN SON DEPREMLER 2 Şubat 2024 Cuma: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile az önce deprem nerede oldu, kaç şiddetinde?

AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU?

Son depremler listesi ile öğrenilen deprem mi oldu bilgisi AFAD ve Kandilli Rasathanesi sistemiyle takip ediliyor. Listede depremin merkez üssü, şiddeti ve derinliği bilgilerine ulaşılıyor.

3 ve üzerinde olan depremler de ilgili kurumların sosyal medya hesaplarında görülebiliyor.

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EN SON DEPREMLER 2 Şubat 2024 Cuma: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile az önce deprem nerede oldu, kaç şiddetinde?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi (http://www.koeri.boun.edu.tr):

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

EN SON DEPREMLER 2 Şubat 2024 Cuma: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile az önce deprem nerede oldu, kaç şiddetinde?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html):

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

EN SON DEPREMLER 2 Şubat 2024 Cuma: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile az önce deprem nerede oldu, kaç şiddetinde?
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