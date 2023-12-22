SON DEPREMLER 22 ARALIK CUMA AÇIKLANDI || "Hatay'dan korkutan haber" 1 gecede 2 kez sallandı! İşte, dakika dakika Afad ve Kandilli ile güncel son depremler listesi

Ülke genelinde yaşanan depremler Afad ve Kandilli sisteminde anbean kaydedilerek kamuoyu ile paylaşılıyor. 22 Aralık Cuma son depremler dün gece yaşana sarsıntılar sonrası gündeme geldi. Hatay'da yaşanan büyük sarsıntı sonrası, bir yenisi daha yaşanırken Akdeniz ise sallanmaya devam ediyor. Üst üste depremler yaşanan Akdeniz de bir yenisi daha meydana geldi. İşte anbean son depremler listesi!