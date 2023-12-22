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Haberler Fotohaber SON DEPREMLER 22 ARALIK CUMA AÇIKLANDI || "Hatay'dan korkutan haber" 1 gecede 2 kez sallandı! İşte, dakika dakika Afad ve Kandilli ile güncel son depremler listesi
Giriş Tarihi: 22.12.2023 08:09 Güncelleme Tarihi: 22.12.2023 08:09

SON DEPREMLER 22 ARALIK CUMA AÇIKLANDI || "Hatay'dan korkutan haber" 1 gecede 2 kez sallandı! İşte, dakika dakika Afad ve Kandilli ile güncel son depremler listesi

Son depremler listesi 22 Aralık Cuma 2023 yayında. Her dakika güncellenen son depremler listesinde, dün akşam saatlerinde Hatay'da yaşanan 4.1 büyüklüğünde deprem damga vurdu, bu depreme bir yenisi daha eklendi. Ardı arkası kesilmeyen deprem haberleri vatandaşları son depremler listesine yönlendirdi. İşte, 22 Aralık Cuma dakika dakika Afad ve Kandilli ile güncel son depremler listesi!

SON DEPREMLER 22 ARALIK CUMA AÇIKLANDI || Hatay’dan korkutan haber 1 gecede 2 kez sallandı! İşte, dakika dakika Afad ve Kandilli ile güncel son depremler listesi

Ülke genelinde yaşanan depremler Afad ve Kandilli sisteminde anbean kaydedilerek kamuoyu ile paylaşılıyor. 22 Aralık Cuma son depremler dün gece yaşana sarsıntılar sonrası gündeme geldi. Hatay'da yaşanan büyük sarsıntı sonrası, bir yenisi daha yaşanırken Akdeniz ise sallanmaya devam ediyor. Üst üste depremler yaşanan Akdeniz de bir yenisi daha meydana geldi. İşte anbean son depremler listesi!

SON DEPREMLER 22 ARALIK CUMA AÇIKLANDI || Hatay’dan korkutan haber 1 gecede 2 kez sallandı! İşte, dakika dakika Afad ve Kandilli ile güncel son depremler listesi

SON DEPREMLER || 22 ARALIK CUMA 2023

Dakika dakika son depremler listesi yayınlandı. Dün akşam hatay'da gerçekleşen 4.1 büyüklüğünde deprem sonrasında 22 Aralık Cuma gecesi 01.03 sularında Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı bir mahallesi olan, Üçgedik sallandı.

Akdeniz sallanmaya devam ediyor! İşte güncel son depremler;

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SON DEPREMLER 22 ARALIK CUMA AÇIKLANDI || Hatay’dan korkutan haber 1 gecede 2 kez sallandı! İşte, dakika dakika Afad ve Kandilli ile güncel son depremler listesi

#DEPREM

AKDENIZ

22.12.2023,

04:12:45 TSİ

Büyüklük: 3.3

Derinlik: 14.2 km

SON DEPREMLER 22 ARALIK CUMA AÇIKLANDI || Hatay’dan korkutan haber 1 gecede 2 kez sallandı! İşte, dakika dakika Afad ve Kandilli ile güncel son depremler listesi

#DEPREM

UCGEDIK-(HATAY)

22.12.2023,

01:03:40 TSİ

Büyüklük: 3.2

Derinlik: 5.2 km

SON DEPREMLER 22 ARALIK CUMA AÇIKLANDI || Hatay’dan korkutan haber 1 gecede 2 kez sallandı! İşte, dakika dakika Afad ve Kandilli ile güncel son depremler listesi

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi (http://www.koeri.boun.edu.tr):

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