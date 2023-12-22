Giriş Tarihi: 22.12.2023 08:09
Güncelleme Tarihi: 22.12.2023
08:09
SON DEPREMLER 22 ARALIK CUMA AÇIKLANDI || "Hatay'dan korkutan haber" 1 gecede 2 kez sallandı! İşte, dakika dakika Afad ve Kandilli ile güncel son depremler listesi
Son depremler listesi 22 Aralık Cuma 2023 yayında. Her dakika güncellenen son depremler listesinde, dün akşam saatlerinde Hatay'da yaşanan 4.1 büyüklüğünde deprem damga vurdu, bu depreme bir yenisi daha eklendi. Ardı arkası kesilmeyen deprem haberleri vatandaşları son depremler listesine yönlendirdi. İşte, 22 Aralık Cuma dakika dakika Afad ve Kandilli ile güncel son depremler listesi!