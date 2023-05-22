Giriş Tarihi: 22.05.2023 07:55 Güncelleme Tarihi: 22.05.2023 07:55

CANLI Son depremler 22 Mayıs 2023 Pazartesi listesi: Az önce deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Son depremler 22 Mayıs Pazartesi listesi gündemdeki yerini aldı. Geçtiğimiz gün yaşanan 4.9 büyüklüğündeki Adana depremi bölge halkını endişelendirdi. Konuyla ilgili fay hattı haritası üzerinde araştırmalar sürüyor. Sarsıntı hissedenler az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede, kaç büyüklüğünde sorularına yanıt arıyor. Afet bölgesinden artçılar meydana gelmeye devam ediyor. Son dakika depremler listesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile takip ediliyor. İşte, 22 Mayıs 2023 son depremler listesi…