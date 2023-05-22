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Giriş Tarihi: 22.05.2023 07:55 Güncelleme Tarihi: 22.05.2023 07:55

CANLI Son depremler 22 Mayıs 2023 Pazartesi listesi: Az önce deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Son depremler 22 Mayıs Pazartesi listesi gündemdeki yerini aldı. Geçtiğimiz gün yaşanan 4.9 büyüklüğündeki Adana depremi bölge halkını endişelendirdi. Konuyla ilgili fay hattı haritası üzerinde araştırmalar sürüyor. Sarsıntı hissedenler az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede, kaç büyüklüğünde sorularına yanıt arıyor. Afet bölgesinden artçılar meydana gelmeye devam ediyor. Son dakika depremler listesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile takip ediliyor. İşte, 22 Mayıs 2023 son depremler listesi…

CANLI Son depremler 22 Mayıs 2023 Pazartesi listesi: Az önce deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Son depremler AFAD / Kandilli Rasathanesi haritası ile takip ediliyor. Anlık ve canlı olarak yayımlanan büyük ve küçük sarsıntılar listeye kaydediliyor. Şiddetli artçıların yanı sıra diri fay hattının bulunduğu şehirlerde son dakika deprem haberleri dikkatle takip ediliyor. 22 Mayıs bugün deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde soruları yanıt arıyor. İşte, Türkiye son depremler listesi…

CANLI Son depremler 22 Mayıs 2023 Pazartesi listesi: Az önce deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

ADANA'DA KORKUTAN DEPREMLER!

Son depremler listesine göre Adana Saimbeyli'de 21 Mayıs günü öğleden sonra meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki deprem ardından 3.7 ve 4.0 büyüklüğünde depremler kaydedildi.

AFAD tarafından depremlerin derinliği 6.67 km olarak ölçüldü.

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CANLI Son depremler 22 Mayıs 2023 Pazartesi listesi: Az önce deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi (http://www.koeri.boun.edu.tr):

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

CANLI Son depremler 22 Mayıs 2023 Pazartesi listesi: Az önce deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html):

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

CANLI Son depremler 22 Mayıs 2023 Pazartesi listesi: Az önce deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Kandilli Rasathanesi ve AFAD listeleriyle paylaşılan son depremler merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgisi ile paylaşılıyor. Kahramanmaraş depreminden etkilenen Hatay, Malatya, Adana, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis gibi illerde artçılar meydana gelmeye devam ediyor.

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