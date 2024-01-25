Giriş Tarihi: 25.01.2024 07:42
Güncelleme Tarihi: 25.01.2024
07:42
SON DEPREMLER 25 OCAK LİSTESİ || Afad ve Kandilli verileri ile anbean son depremler duyuruluyor!
Ülke genelinde yaşanan son depremler anbean Afad ve Kandilli veriler ile güncelleniyor. Son zamanlarda özellikle Kahramanmaraş başta olmak üzere yaşanan depremlerin sayısı arttı. 4 ve üzeri sarsıntıların sıklıkla yaşanması güne başlayan kişiler ilk olarak son depremler listesini kontrol ediyor. Peki, Az önce deprem mi oldu, nerede oldu? İşte, güncel veriler ile tüm detaylar!