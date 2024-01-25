SON DEPREMLER 25 OCAK LİSTESİ || Afad ve Kandilli verileri ile anbean son depremler duyuruluyor!

Anlık son depremler yakından takip ediliyor. Günbegün yaşanan depremler, kişileri son depremler listesini kontrol etmesine neden olurken, Kandilli ve Afad son dakika olarak duyuruyor. Peki, Az önce deprem mi oldu, hangi illler etkilendi? İşte, tüm detaylar!