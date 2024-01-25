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Haberler Fotohaber SON DEPREMLER 25 OCAK LİSTESİ || Afad ve Kandilli verileri ile anbean son depremler duyuruluyor!
Giriş Tarihi: 25.01.2024 07:42 Güncelleme Tarihi: 25.01.2024 07:42

SON DEPREMLER 25 OCAK LİSTESİ || Afad ve Kandilli verileri ile anbean son depremler duyuruluyor!

Ülke genelinde yaşanan son depremler anbean Afad ve Kandilli veriler ile güncelleniyor. Son zamanlarda özellikle Kahramanmaraş başta olmak üzere yaşanan depremlerin sayısı arttı. 4 ve üzeri sarsıntıların sıklıkla yaşanması güne başlayan kişiler ilk olarak son depremler listesini kontrol ediyor. Peki, Az önce deprem mi oldu, nerede oldu? İşte, güncel veriler ile tüm detaylar!

SON DEPREMLER 25 OCAK LİSTESİ || Afad ve Kandilli verileri ile anbean son depremler duyuruluyor!

Anlık son depremler yakından takip ediliyor. Günbegün yaşanan depremler, kişileri son depremler listesini kontrol etmesine neden olurken, Kandilli ve Afad son dakika olarak duyuruyor. Peki, Az önce deprem mi oldu, hangi illler etkilendi? İşte, tüm detaylar!

SON DEPREMLER 25 OCAK LİSTESİ || Afad ve Kandilli verileri ile anbean son depremler duyuruluyor!

AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son dakika deprem haberleri ile sarsıntıların merkez üssü, tarih, saat, şiddet/büyüklük, derinlik, konum bilgileri öğrenilebiliyor.

Kurumların resmi internet sitelerinin yanı sıra sosyal medya hesaplarından da bilgilere ulaşabilmek mümkün.

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SON DEPREMLER 25 OCAK LİSTESİ || Afad ve Kandilli verileri ile anbean son depremler duyuruluyor!

SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından "http://www.koeri.boun.edu.tr/" adresi üzerinden paylaşılan son veriler ile büyüklü küçüklü yaşanan sarsıntıların merkez üssü, şiddeti ve derinliği kamuoyu ile paylaşılıyor:

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

SON DEPREMLER 25 OCAK LİSTESİ || Afad ve Kandilli verileri ile anbean son depremler duyuruluyor!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından da "https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html" adresi üzerinden paylaşılan listede son 100 deprem listeleniyor. Liste üzerinde artçılar başta olmak üzere Türkiye'de meydana gelen tüm sarsıntılar yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

SON DEPREMLER 25 OCAK LİSTESİ || Afad ve Kandilli verileri ile anbean son depremler duyuruluyor!
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