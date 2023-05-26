Giriş Tarihi: 26.05.2023 07:54 Güncelleme Tarihi: 26.05.2023 07:58

Son depremler 26 Mayıs Cuma listesi: Az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler büyüklüğü ve merkez üssü

Son depremler 26 Mayıs Cuma listesi Türkiye haritası üzerinde diri fay hatlarında işaretlenmeye başladı. 11 ilde yıkıcı etkiler bırakan deprem felaketi ardından artçılar meydana gelmeye devam ediyor. Merkez üssü Kahramanmaraş artçı depremlerin en yoğun yaşandığı iller arasında. Az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede, kaç büyüklüğünde soruları yanıt arıyor. Büyüklük, şiddet ve derinlik bilgileri AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile kamuoyuna duyuruluyor. İşte, 26 Mayıs 2023 son depremler listesi…