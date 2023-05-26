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Haberler Fotohaber Son depremler 26 Mayıs Cuma listesi: Az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler büyüklüğü ve merkez üssü
Giriş Tarihi: 26.05.2023 07:54 Güncelleme Tarihi: 26.05.2023 07:58

Son depremler 26 Mayıs Cuma listesi: Az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler büyüklüğü ve merkez üssü

Son depremler 26 Mayıs Cuma listesi Türkiye haritası üzerinde diri fay hatlarında işaretlenmeye başladı. 11 ilde yıkıcı etkiler bırakan deprem felaketi ardından artçılar meydana gelmeye devam ediyor. Merkez üssü Kahramanmaraş artçı depremlerin en yoğun yaşandığı iller arasında. Az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede, kaç büyüklüğünde soruları yanıt arıyor. Büyüklük, şiddet ve derinlik bilgileri AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile kamuoyuna duyuruluyor. İşte, 26 Mayıs 2023 son depremler listesi…

Son depremler 26 Mayıs Cuma listesi: Az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler büyüklüğü ve merkez üssü

Son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi Türkiye fay hattı haritası ile takip ediliyor. Yüzyılın felaketi ardından oldukça fazla takip edilen küçük ve büyük sarsıntılar kayıt altına alınıyor. 26 Mayıs bugün deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde soruları hissedilen her deprem sonrası gündemdeki yerini alıyor. Son dakika depremler listesi ile bilgiler araştırılıyor. İşte, 26 Mayıs 2023 Cuma son depremler listesi...

Son depremler 26 Mayıs Cuma listesi: Az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler büyüklüğü ve merkez üssü

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi (http://www.koeri.boun.edu.tr):

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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Son depremler 26 Mayıs Cuma listesi: Az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler büyüklüğü ve merkez üssü

MALATYA VE KAHRAMANMARAŞ'TA ARTÇI DEPREMLER!

Dün akşam saatlerinde meydana gelen 4 ve üzeri artçı sarsıntılar Kahramanmaraş ve Malatya merkezli gerçekleşti. Pütürge ve Göksun ilçeleri sarsıntı ile geceyi karşıladı.

Son depremler 26 Mayıs Cuma listesi: Az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler büyüklüğü ve merkez üssü

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html):

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

Son depremler 26 Mayıs Cuma listesi: Az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler büyüklüğü ve merkez üssü

AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Kandilli Rasathanesi ve AFAD listeleriyle paylaşılan son depremler merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgisi ile paylaşılıyor. Kahramanmaraş depreminden etkilenen Hatay, Malatya, Adana, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis gibi illerde artçılar meydana gelmeye devam ediyor.

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