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Haberler Fotohaber 27 ARALIK SON DEPREMLER 2023 | Çankırı ve Kastamonu sallandı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi deprem listesi ile bugün olan depremler
Giriş Tarihi: 27.12.2023 22:23 Güncelleme Tarihi: 04.01.2024 09:39

27 ARALIK SON DEPREMLER 2023 | Çankırı ve Kastamonu sallandı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi deprem listesi ile bugün olan depremler

Son depremler 27 Aralık Çarşamba günü de trend aramalar arasında yerini aldı. Özellikle yüzyılın felaketi ardından yakın mercek altına alınan listede küçük ve büyük tüm depremlerin bilgilerine ulaşılıyor. Öte yandan 3 ve üzerindeki sarsıntılar AFAD ile Kandilli Rasathanesi'nin sosyal medya hesaplarından son dakika deprem etiketi ile paylaşılıyor. Depremin merkez üssü, şiddeti, derinliği ve konumu paylaşılan bilgiler arasında. Peki, az önce deprem nerede oldu? İşte, 27 Aralık 2023 son depremler listesi…

27 ARALIK SON DEPREMLER 2023 | Çankırı ve Kastamonu sallandı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi deprem listesi ile bugün olan depremler

Son dakika deprem haberleri: Kahramanmaraş başta olmak üzere afet illerinde devam eden artçıların yanı sıra son dönemde Yalova ve Bursa üzerinde meydana gelen sarsıntılar beklenen İstanbul depremi için en çok araştırılanlar arasında yer aldı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler 27 Aralık listesiyle son depremin nerede olduğuna dair tüm bilgilere ulaşılıyor. Peki, son dakika deprem mi oldu? İşte, detaylar.

27 ARALIK SON DEPREMLER 2023 | Çankırı ve Kastamonu sallandı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi deprem listesi ile bugün olan depremler

SON DAKİKA MALATYA DEPREM İLE SALLANDI!

27 Aralık saat 10.55'te meydana gelen deprem Malatya Doğanşehir'de gerçekleşti. Depremin şiddeti AFAD tarafından 4.3 olarak ölçüldü.

Sarsıntı yerin 9.69 km derininde gerçekleşti.

İşte sarsıntıya dair merak edilen bilgiler:

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27 ARALIK SON DEPREMLER 2023 | Çankırı ve Kastamonu sallandı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi deprem listesi ile bugün olan depremler

27 ARALIK AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan yaşanan son depremlerde merkez üssü, tarih, saat, şiddet/büyüklük, derinlik, konum bilgileri duyuruluyor.

Kurumların resmi internet sitelerinin yanı sıra sosyal medya hesaplarından da bilgilere ulaşabilmek mümkün. İşte, en son deprem sorgulama ekranı:

27 ARALIK SON DEPREMLER 2023 | Çankırı ve Kastamonu sallandı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi deprem listesi ile bugün olan depremler

#DEPREM

Büyüklük:4.5 (Mw)

Yer:Ilgaz (Çankırı)

Tarih:2023-12-27

Saat:16:04:12 TSİ

Enlem:41.07556 N

Boylam:33.82361 E

Derinlik:7 km

27 ARALIK SON DEPREMLER 2023 | Çankırı ve Kastamonu sallandı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi deprem listesi ile bugün olan depremler

#DEPREM

YUKARIBERCIN-TOSYA (KASTAMONU)

27.12.2023, 1

6:04:11 TSİ

Büyüklük: 4.5

Derinlik: 4.2 km

SON DAKİKA