27 ARALIK SON DEPREMLER 2023 | Çankırı ve Kastamonu sallandı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi deprem listesi ile bugün olan depremler

Son dakika deprem haberleri: Kahramanmaraş başta olmak üzere afet illerinde devam eden artçıların yanı sıra son dönemde Yalova ve Bursa üzerinde meydana gelen sarsıntılar beklenen İstanbul depremi için en çok araştırılanlar arasında yer aldı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler 27 Aralık listesiyle son depremin nerede olduğuna dair tüm bilgilere ulaşılıyor. Peki, son dakika deprem mi oldu? İşte, detaylar.