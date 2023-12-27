27 ARALIK SON DEPREMLER 2023 | Çankırı ve Kastamonu sallandı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi deprem listesi ile bugün olan depremler

Giriş Tarihi: 27.12.2023 22:23
Güncelleme Tarihi: 04.01.2024
09:39
Son depremler 27 Aralık Çarşamba günü de trend aramalar arasında yerini aldı. Özellikle yüzyılın felaketi ardından yakın mercek altına alınan listede küçük ve büyük tüm depremlerin bilgilerine ulaşılıyor. Öte yandan 3 ve üzerindeki sarsıntılar AFAD ile Kandilli Rasathanesi'nin sosyal medya hesaplarından son dakika deprem etiketi ile paylaşılıyor. Depremin merkez üssü, şiddeti, derinliği ve konumu paylaşılan bilgiler arasında. Peki, az önce deprem nerede oldu? İşte, 27 Aralık 2023 son depremler listesi…