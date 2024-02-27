SON DEPREMLER 27 ŞUBAT 2024 LİSTESİ | Az önce deprem mi oldu, nerede oldu, kaç şiddetinde?

Ülke genelinde yaşanan irili ufaklı tüm sarsıntılar anlık olarak kaydedilirken, Afad ve Kandili verileri ile duyuruluyor. Güne başlayan vatandaşlar, gece boyunca ve gün içinde yaşanan anlık tüm sarsıntıları sabah.com.tr aracılığıyla yakından takip ediyor. Peki, Bugün deprem oldu mu, nerelerde oldu, şiddeti ve büyüklüğü kaç? İşte, son depremler listesi…