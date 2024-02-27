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Haberler Fotohaber SON DEPREMLER 27 ŞUBAT 2024 LİSTESİ | Az önce deprem mi oldu, nerede oldu, kaç şiddetinde?
Giriş Tarihi: 27.02.2024 06:39 Güncelleme Tarihi: 27.02.2024 06:39

SON DEPREMLER 27 ŞUBAT 2024 LİSTESİ | Az önce deprem mi oldu, nerede oldu, kaç şiddetinde?

Anbean depremler Afad ve Kandilli verileri ile kaydediliyor. Son zamanlarda özellikle deprem bölgesi başta olmak üzere meydana gelen sarsıntı sayısında artış gözlemlenirken, vatandaşlar günün ilk ışıklarıyla son depremler listesini yakından inceliyor. Peki, Az önce deprem mi oldu, nerede oldu, şiddeti ve büyüklüğü kaç? İşte, Afad ve Kandilli Verileri ile…

SON DEPREMLER 27 ŞUBAT 2024 LİSTESİ | Az önce deprem mi oldu, nerede oldu, kaç şiddetinde?

Ülke genelinde yaşanan irili ufaklı tüm sarsıntılar anlık olarak kaydedilirken, Afad ve Kandili verileri ile duyuruluyor. Güne başlayan vatandaşlar, gece boyunca ve gün içinde yaşanan anlık tüm sarsıntıları sabah.com.tr aracılığıyla yakından takip ediyor. Peki, Bugün deprem oldu mu, nerelerde oldu, şiddeti ve büyüklüğü kaç? İşte, son depremler listesi…

SON DEPREMLER 27 ŞUBAT 2024 LİSTESİ | Az önce deprem mi oldu, nerede oldu, kaç şiddetinde?

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan verilere göre duyurulan son dakika deprem haberleri asrın felaketi ardından yakın mercek altına alındı. Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Şanlıurfa, Malatya, Kilis, Osmaniye, Gaziantep, Adana, Diyarbakır, Elazığ üzerinde yıkıcı etkilere sahip büyük depremin ardından fay hattı üzerindeki iller deprem son dakika haberlerini takip ediyor.

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SON DEPREMLER 27 ŞUBAT 2024 LİSTESİ | Az önce deprem mi oldu, nerede oldu, kaç şiddetinde?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından "http://www.koeri.boun.edu.tr/" adresi üzerinden paylaşılan son veriler ile büyüklü küçüklü yaşanan sarsıntıların merkez üssü, şiddeti ve derinliği kamuoyu ile paylaşılıyor:

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

SON DEPREMLER 27 ŞUBAT 2024 LİSTESİ | Az önce deprem mi oldu, nerede oldu, kaç şiddetinde?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından da "https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html" adresi üzerinden paylaşılan listede son 100 deprem listeleniyor. Liste üzerinde artçılar başta olmak üzere Türkiye'de meydana gelen tüm sarsıntılar yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

SON DEPREMLER 27 ŞUBAT 2024 LİSTESİ | Az önce deprem mi oldu, nerede oldu, kaç şiddetinde?
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