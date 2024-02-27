Giriş Tarihi: 27.02.2024 06:39
Güncelleme Tarihi: 27.02.2024
06:39
SON DEPREMLER 27 ŞUBAT 2024 LİSTESİ | Az önce deprem mi oldu, nerede oldu, kaç şiddetinde?
Anbean depremler Afad ve Kandilli verileri ile kaydediliyor. Son zamanlarda özellikle deprem bölgesi başta olmak üzere meydana gelen sarsıntı sayısında artış gözlemlenirken, vatandaşlar günün ilk ışıklarıyla son depremler listesini yakından inceliyor. Peki, Az önce deprem mi oldu, nerede oldu, şiddeti ve büyüklüğü kaç? İşte, Afad ve Kandilli Verileri ile…