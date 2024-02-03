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Giriş Tarihi: 03.02.2024 07:17 Güncelleme Tarihi: 03.02.2024 07:18

SON DEPREMLER LİSTESİ 3 ŞUBAT 2024 || 4 Üzeri sarsıntılar devam ediyor! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile nerede deprem oldu?

3 Şubat 2024 tarihli son depremler listesinde üst üste sarsıntılar devam ediyor! AFAD ve Kandilli Rasathanesi güncel verileri ile anbean tüm sarsıntılar kaydedilirken, gece yarısı itibarıyla birçok bölgeden deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Adana, Elazığ, Kahramanmaraş ve Diyarbakır olmak üzere irili ufaklı depremler meydana geliyor. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi güncel verileri ile meydana gelen depremlerin ayrıntıları…

SON DEPREMLER LİSTESİ 3 ŞUBAT 2024 || 4 Üzeri sarsıntılar devam ediyor! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile nerede deprem oldu?

Ülke genelinde üst üste depremler meydana gelmeye devam ederken, başta deprem bölgesi olmak üzere irili ufaklı sarsıntılar bölge halkında paniğe neden oluyor. 6 Şubat deprem felaketi sonrasında vatandaşlarda endişeye neden olan sarsıntılar Afad ve Kandilli verileri ile anlık olarak kamuoyuyla paylaşılıyor. Peki, AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile en son nerede deprem oldu? İşte, 3 Şubat 2024 son depremler listesi…

SON DEPREMLER LİSTESİ 3 ŞUBAT 2024 || 4 Üzeri sarsıntılar devam ediyor! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile nerede deprem oldu?

SON DAKİKA DEPREM

Adana, Elazığ, Kahramanmaraş ve Diyarbakır olmak üzere dört şehirde depremler meydana geldi. Afad ve Kandilli ile anlık olarak duyurulan depremin ayrıntıları belli oldu.

İşte, güncel veriler ile meydana gelen depremlerin ayrıntıları;

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SON DEPREMLER LİSTESİ 3 ŞUBAT 2024 || 4 Üzeri sarsıntılar devam ediyor! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile nerede deprem oldu?

#DEPREM
Büyüklük:4.3 (Mw)
Yer:Yüksekova (Hakkari)
Tarih:2024-02-03
Saat:06:09:27 TSİ
Enlem:37.33 N
Boylam:43.97917 E
Derinlik:7 km

SON DEPREMLER LİSTESİ 3 ŞUBAT 2024 || 4 Üzeri sarsıntılar devam ediyor! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile nerede deprem oldu?

#DEPREM
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Türkoğlu (Kahramanmaraş)
Tarih:2024-02-03
Saat:04:35:21 TSİ
Enlem:37.36139 N
Boylam:36.89972 E
Derinlik:9.12 km

SON DEPREMLER LİSTESİ 3 ŞUBAT 2024 || 4 Üzeri sarsıntılar devam ediyor! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile nerede deprem oldu?

#DEPREM
Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Sivrice (Elazığ)
Tarih:2024-02-03
Saat:04:17:30 TSİ
Enlem:38.39889 N
Boylam:39.12861 E
Derinlik:7 km

SON DAKİKA