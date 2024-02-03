SON DEPREMLER LİSTESİ 3 ŞUBAT 2024 || 4 Üzeri sarsıntılar devam ediyor! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile nerede deprem oldu?

Ülke genelinde üst üste depremler meydana gelmeye devam ederken, başta deprem bölgesi olmak üzere irili ufaklı sarsıntılar bölge halkında paniğe neden oluyor. 6 Şubat deprem felaketi sonrasında vatandaşlarda endişeye neden olan sarsıntılar Afad ve Kandilli verileri ile anlık olarak kamuoyuyla paylaşılıyor. Peki, AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile en son nerede deprem oldu? İşte, 3 Şubat 2024 son depremler listesi…