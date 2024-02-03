Giriş Tarihi: 03.02.2024 07:17
Güncelleme Tarihi: 03.02.2024
07:18
SON DEPREMLER LİSTESİ 3 ŞUBAT 2024 || 4 Üzeri sarsıntılar devam ediyor! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile nerede deprem oldu?
3 Şubat 2024 tarihli son depremler listesinde üst üste sarsıntılar devam ediyor! AFAD ve Kandilli Rasathanesi güncel verileri ile anbean tüm sarsıntılar kaydedilirken, gece yarısı itibarıyla birçok bölgeden deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Adana, Elazığ, Kahramanmaraş ve Diyarbakır olmak üzere irili ufaklı depremler meydana geliyor. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi güncel verileri ile meydana gelen depremlerin ayrıntıları…