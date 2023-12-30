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Giriş Tarihi: 30.12.2023 14:44 Güncelleme Tarihi: 30.12.2023 14:44

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER 30 Aralık 2023: Az önce deprem nerede oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika depremler

Son depremler 30 Aralık Cumartesi günü gündemdeki yerini aldı. Sabah ilk saatlerinde yaşanan Hatay depremi yüzyılın felaketi ardından artçı sarsıntı olarak kaydedildi. AFAD son dakika deprem haberleri ile duyurduğu son sarsıntının merkez üssü, şiddet, konum ve derinlik bilgilerini paylaştı. Kandilli Rasathanesi son depremler listesi üzerinde araştırılan 'en son deprem nerede oldu, kaç şiddetinde' soruları sismik grafik üzerinden fay hattı hareketleri ile takip ediliyor. İşte, son depremler ekranı…

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER 30 Aralık 2023: Az önce deprem nerede oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika depremler

Deprem mi oldu 30 Aralık günü en çok araştırılanlar arasında yerini koruyor. Sabahın ilk saatlerine deprem ile uyanan Hatay'ın ardından küçük ve büyük tüm sarsıntılar son depremler listesi üzerinden kontrol edilebiliyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi üzerinden öğrenilen sarsını bilgileri gündemde. Son dakika deprem haberleri sosyal medya üzerinden de paylaşılıyor. İşte, 30 Aralık 2023 son depremler listesi...

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER 30 Aralık 2023: Az önce deprem nerede oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika depremler

HATAY DEPREM İLE UYANDI!

30 Aralık saat 05.05'te meydana gelen Hatay Kırıkhan depremi 3.9 büyüklüğünde kaydedildi. Artçı bir sarsıntı olduğu düşünülen deprem bölge halkını uykusundan uyandırdı.

İşte, detayları

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DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER 30 Aralık 2023: Az önce deprem nerede oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika depremler

#DEPREM

Büyüklük:3.9 (Mw)

Yer:Kırıkhan (Hatay)

Tarih:2023-12-30

Saat:05:05:13 TSİ

Enlem:36.42583 N Boylam:36.30528 E

Derinlik:8.94 km

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER 30 Aralık 2023: Az önce deprem nerede oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika depremler

AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan yaşanan son depremlerde merkez üssü, tarih, saat, şiddet/büyüklük, derinlik, konum bilgileri duyuruluyor.

Kurumların resmi internet sitelerinin yanı sıra sosyal medya hesaplarından da bilgilere ulaşabilmek mümkün. İşte, en son deprem sorgulama ekranı:

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER 30 Aralık 2023: Az önce deprem nerede oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika depremler

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi (http://www.koeri.boun.edu.tr):

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