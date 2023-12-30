DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER 30 Aralık 2023: Az önce deprem nerede oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika depremler

Giriş Tarihi: 30.12.2023 14:44
Güncelleme Tarihi: 30.12.2023
14:44
Son depremler 30 Aralık Cumartesi günü gündemdeki yerini aldı. Sabah ilk saatlerinde yaşanan Hatay depremi yüzyılın felaketi ardından artçı sarsıntı olarak kaydedildi. AFAD son dakika deprem haberleri ile duyurduğu son sarsıntının merkez üssü, şiddet, konum ve derinlik bilgilerini paylaştı. Kandilli Rasathanesi son depremler listesi üzerinde araştırılan 'en son deprem nerede oldu, kaç şiddetinde' soruları sismik grafik üzerinden fay hattı hareketleri ile takip ediliyor. İşte, son depremler ekranı…