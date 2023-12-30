DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER 30 Aralık 2023: Az önce deprem nerede oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika depremler

Deprem mi oldu 30 Aralık günü en çok araştırılanlar arasında yerini koruyor. Sabahın ilk saatlerine deprem ile uyanan Hatay'ın ardından küçük ve büyük tüm sarsıntılar son depremler listesi üzerinden kontrol edilebiliyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi üzerinden öğrenilen sarsını bilgileri gündemde. Son dakika deprem haberleri sosyal medya üzerinden de paylaşılıyor. İşte, 30 Aralık 2023 son depremler listesi...