Son depremler 30 Mayıs Salı listesi: Az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri

Son depremler 30 Mayıs Salı listesi gündemdeki yerini aldı. Ülke genelinde meydana gelen irili ufaklı her sarsıntı sonrası Türkiye diri fay hattı haritası araştırılıyor. Geçtiğimiz gün yaşanan 3 ve üzeri büyüklüğündeki Hatay, Kahramanmaraş, Balıkesir depremleri tedirginliğe neden oldu. Özellikle afet bölgesinde peş peşe artçı depremler meydana gelirken az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede, kaç büyüklüğünde soruları yanıt arıyor. Büyüklük, şiddet ve derinlik bilgileri için AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri mercek altına alınıyor. İşte, 30 Mayıs 2023 son depremler listesi anlık ve canlı veri takibi ekranı