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Haberler Fotohaber Son depremler 30 Mayıs Salı listesi: Az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri
Giriş Tarihi: 30.05.2023 06:31 Güncelleme Tarihi: 30.05.2023 06:34

Son depremler 30 Mayıs Salı listesi: Az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri

Son depremler 30 Mayıs Salı listesi gündemdeki yerini aldı. Ülke genelinde meydana gelen irili ufaklı her sarsıntı sonrası Türkiye diri fay hattı haritası araştırılıyor. Geçtiğimiz gün yaşanan 3 ve üzeri büyüklüğündeki Hatay, Kahramanmaraş, Balıkesir depremleri tedirginliğe neden oldu. Özellikle afet bölgesinde peş peşe artçı depremler meydana gelirken az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede, kaç büyüklüğünde soruları yanıt arıyor. Büyüklük, şiddet ve derinlik bilgileri için AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri mercek altına alınıyor. İşte, 30 Mayıs 2023 son depremler listesi anlık ve canlı veri takibi ekranı

Son depremler 30 Mayıs Salı listesi: Az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri

Son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi Türkiye fay hattı haritası her gün detaylı bir şekilde inceleniyor. Gün içerisinde yaşanan küçük büyük tüm sarsıntılar anlık ve canlı olarak listede kayıt altına alınıyor. Son olarak afet bölgesindeki Hatay ve Kahramanmaraş şehirlerinin yanı sıra Balıkesir'de meydana gelen şiddetli sarsıntılar vatandaşları endişeye sevk ediyor. Gelişmeler 30 Mayıs bugün deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde soruları ile takip ediliyor. Diri fay hattının geçtiği illerde son dakika depremler listesi gündemde. İşte, 30 Mayıs 2023 Salı Türkiye son depremler listesi sorgulama ekranı…

Son depremler 30 Mayıs Salı listesi: Az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri

30 MAYIS 2023 AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ VERİLERİ

En son depremler listesi ve tüm detaylar şöyle;

YER:ARICAK (ELAZIĞ)

Büyüklük:3.6 (Mw)

Tarih:2023-05-30

Saat:05:53:30 TS

Derinlik:7 km

ARMUTLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAŞ)

29.05.2023

20:51:30 TSİ

Büyüklük: 3.1

Derinlik: 10.4 km

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Son depremler 30 Mayıs Salı listesi: Az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri

MAYADALI-ALTINOZU (HATAY)

29.05.2023

19:59:27 TSİ

Büyüklük: 3.1

Derinlik: 10.8 km

TAHTALI-GONEN (BALIKESIR)

29.05.2023

10:37:01 TSİ

Büyüklük: 3.0

Derinlik: 20.1 km

Son depremler 30 Mayıs Salı listesi: Az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri

AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberleri fay hattı üzerindeki iller başta olmak üzere tüm Türkiye tarafından yakından takip ediliyor.

Afet bölgesinde yer alan Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Şanlıurfa, Malatya, Kilis, Osmaniye, Gaziantep, Adana, Diyarbakır, Elazığ illerinde artçı deprem bilgisi gelmeye devam ediyor.

Son depremler 30 Mayıs Salı listesi: Az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından "http://www.koeri.boun.edu.tr/" adresi üzerinden paylaşılan son veriler ile büyüklü küçüklü yaşanan sarsıntıların merkez üssü, şiddeti ve derinliği kamuoyu ile paylaşılıyor:

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