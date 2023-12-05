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Haberler Fotohaber EN SON DEPREMLER 5 Aralık 2023 Salı: Az önce deprem nerede oldu, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika depremler
Giriş Tarihi: 05.12.2023 07:02 Güncelleme Tarihi: 05.12.2023 07:02

EN SON DEPREMLER 5 Aralık 2023 Salı: Az önce deprem nerede oldu, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika depremler

Son depremler 5 Aralık Salı günü itibarıyla araştırılıyor. Geçtiğimiz gün Bursa Gemlik Körfezi merkez üssünde gerçekleşen 5.1 büyüklüğündeki şiddetli deprem İstanbul, Yalova, Kocaeli ve birçok ilden hissedildi. Sarsıntıyı hissedenler az önce deprem nerede oldu sorusuyla listenin son satırındaki merkez üssü, şiddet, derinlik, konum bilgilerini kontrol ediyor. Son dakika deprem etiketi ile paylaşılmaya başlayan en son depremin bilgileri kontrol ediliyor. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi…

EN SON DEPREMLER 5 Aralık 2023 Salı: Az önce deprem nerede oldu, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika depremler

Son dakika deprem araştırmaları artçıların devam ettiği afet bölgesi başta olmak üzere son günlerde İstanbul üzerinde yoğunlaşıyor. AFAD son deprem listesini duyururken Kandilli Rasathanesi de bilgileri sismik ölçümlerine göre paylaşıyor. Peki; az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? İşte, son depremler 5 Aralık 2023 listesi.

EN SON DEPREMLER 5 Aralık 2023 Salı: Az önce deprem nerede oldu, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika depremler

BURSA'DAKİ DEPREM İSTANBUL'DA DA HİSSEDİLDİ!

Büyüklük:5.1 (Mw)

Yer:Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [04.73 km] Mudanya (Bursa)

Tarih:2023-12-04 Saat:10:42:20 TSİ

Enlem:40.42694 N Boylam:28.83194 E

Derinlik:8.98 km

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EN SON DEPREMLER 5 Aralık 2023 Salı: Az önce deprem nerede oldu, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika depremler

AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan yaşanan son depremlerde merkez üssü, tarih, saat, şiddet/büyüklük, derinlik, konum bilgileri duyuruluyor.

Kurumların resmi internet sitelerinin yanı sıra sosyal medya hesaplarından da bilgilere ulaşabilmek mümkün. İşte, en son deprem sorgulama ekranı:

EN SON DEPREMLER 5 Aralık 2023 Salı: Az önce deprem nerede oldu, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika depremler

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi (http://www.koeri.boun.edu.tr):

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

EN SON DEPREMLER 5 Aralık 2023 Salı: Az önce deprem nerede oldu, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika depremler

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html):

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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