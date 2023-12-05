EN SON DEPREMLER 5 Aralık 2023 Salı: Az önce deprem nerede oldu, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika depremler

Giriş Tarihi: 05.12.2023 07:02 Güncelleme Tarihi: 05.12.2023 07:02

Son depremler 5 Aralık Salı günü itibarıyla araştırılıyor. Geçtiğimiz gün Bursa Gemlik Körfezi merkez üssünde gerçekleşen 5.1 büyüklüğündeki şiddetli deprem İstanbul, Yalova, Kocaeli ve birçok ilden hissedildi. Sarsıntıyı hissedenler az önce deprem nerede oldu sorusuyla listenin son satırındaki merkez üssü, şiddet, derinlik, konum bilgilerini kontrol ediyor. Son dakika deprem etiketi ile paylaşılmaya başlayan en son depremin bilgileri kontrol ediliyor. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi…