SANİYE SANİYE SON DAKİKA DEPREMLERİ: 7 Ekim 2023 Cumartesi || AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile az önce en son deprem nerede oldu, kaç şiddetinde?

Son dakika deprem haberleri: Kahramanmaraş başta olmak üzere afet bölgesinde artçı sarsıntılar meydana gelmeye devam ediyor. Özellikle deprem riski taşıyan bölgelerde oturanlar son depremler ile sarsıntıların boyutunu kontrol ediyor. Listede paylaşılan depremlerin merkez üssü, şiddeti, büyüklüğü ve derinliği araştırılıyor. Son depremler listesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılıyor. ''Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde/büyüklüğünde?'' soruları yanıt arıyor. İşte, AFAD ve Kandilli son depremler 7 Ekim 2023 Cumartesi…