SANİYE SANİYE SON DAKİKA DEPREMLERİ: 7 Ekim 2023 Cumartesi || AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile az önce en son deprem nerede oldu, kaç şiddetinde?

Son dakika deprem haberleri: Yaşanan her sarsıntı ardından araştırmalar hız kazanıyor. Kahramanmaraş, Malatya, Hatay yoğunlukta olmak üzer 11 ilde devam eden artçıların yanı sıra Marmara, Ege, Akdeniz merkezli depremler de birçok ili etkilemesi sebebiyle en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. 7 Ekim son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi üzerinden takip ediliyor. En son deprem listede en üst sırada yer alıyor. Peki, deprem mi oldu, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi? İşte, 7 Ekim 2023 son depremler listesi...