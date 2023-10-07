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Haberler Fotohaber SANİYE SANİYE SON DAKİKA DEPREMLERİ: 7 Ekim 2023 Cumartesi || AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile az önce en son deprem nerede oldu, kaç şiddetinde?
Giriş Tarihi: 07.10.2023 19:03 Güncelleme Tarihi: 07.10.2023 19:03

SANİYE SANİYE SON DAKİKA DEPREMLERİ: 7 Ekim 2023 Cumartesi || AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile az önce en son deprem nerede oldu, kaç şiddetinde?

Son dakika deprem haberleri: Kahramanmaraş başta olmak üzere afet bölgesinde artçı sarsıntılar meydana gelmeye devam ediyor. Özellikle deprem riski taşıyan bölgelerde oturanlar son depremler ile sarsıntıların boyutunu kontrol ediyor. Listede paylaşılan depremlerin merkez üssü, şiddeti, büyüklüğü ve derinliği araştırılıyor. Son depremler listesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılıyor. ''Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde/büyüklüğünde?'' soruları yanıt arıyor. İşte, AFAD ve Kandilli son depremler 7 Ekim 2023 Cumartesi…

SANİYE SANİYE SON DAKİKA DEPREMLERİ: 7 Ekim 2023 Cumartesi || AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile az önce en son deprem nerede oldu, kaç şiddetinde?

Son dakika deprem haberleri: Yaşanan her sarsıntı ardından araştırmalar hız kazanıyor. Kahramanmaraş, Malatya, Hatay yoğunlukta olmak üzer 11 ilde devam eden artçıların yanı sıra Marmara, Ege, Akdeniz merkezli depremler de birçok ili etkilemesi sebebiyle en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. 7 Ekim son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi üzerinden takip ediliyor. En son deprem listede en üst sırada yer alıyor. Peki, deprem mi oldu, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi? İşte, 7 Ekim 2023 son depremler listesi...

SANİYE SANİYE SON DAKİKA DEPREMLERİ: 7 Ekim 2023 Cumartesi || AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile az önce en son deprem nerede oldu, kaç şiddetinde?

SON BÜYÜK DEPREMLER LİSTEDE!

#DEPREM Büyüklük:3.9 (Mw) Yer:Kvareli, Kakheti (Gürcistan) Tarih:2023-10-07 Saat:01:28:37 TSİ Derinlik:7.98 km

#DEPREM Büyüklük:4.3 (Mw) Yer:Onikişubat (Kahramanmaraş) Tarih:2023-10-05 Saat:18:23:18 TSİ Derinlik:11.03 km

#DEPREM Büyüklük:4.0 (Ml) Yer:Akdeniz - [06.10 km] Samandağ (Hatay) Tarih:2023-10-04 Saat:10:58:14 TSİ Derinlik:10.81 km

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SANİYE SANİYE SON DAKİKA DEPREMLERİ: 7 Ekim 2023 Cumartesi || AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile az önce en son deprem nerede oldu, kaç şiddetinde?

AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Kandilli Rasathanesi ve AFAD listeleriyle paylaşılan son depremler merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgisi ile paylaşılıyor. Kahramanmaraş depreminden etkilenen Hatay, Malatya, Adana, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis gibi illerde artçılar meydana gelmeye devam ediyor.

SANİYE SANİYE SON DAKİKA DEPREMLERİ: 7 Ekim 2023 Cumartesi || AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile az önce en son deprem nerede oldu, kaç şiddetinde?

SON DEPREMLER 7 EKİM 2023 CUMARTESİ LİSTESİ

Türkiye genelinde tüm fay hatları üzerinde gerçekleşen büyük ve küçük tüm sarsıntılar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılıyor.

Sismik grafik üzerinde ölçülen depremin merkez üssü, konumu, şiddeti, büyüklüğü ve derinliği paylaşılıyor. 3 ve üzerindeki depremler sosyal medya üzerinde de vatandaşlar ile buluşuyor. İşte, en son deprem sorgulama ekranı:

SANİYE SANİYE SON DAKİKA DEPREMLERİ: 7 Ekim 2023 Cumartesi || AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile az önce en son deprem nerede oldu, kaç şiddetinde?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi (http://www.koeri.boun.edu.tr):

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