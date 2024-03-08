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Haberler Fotohaber SON DEPREMLER 8 MART LİSTESİ | Afad ve Kandilli duyurdu! Az önce deprem mi oldu, nerede, şiddeti kaç?
Giriş Tarihi: 08.03.2024 06:30 Güncelleme Tarihi: 08.03.2024 06:39

SON DEPREMLER 8 MART LİSTESİ | Afad ve Kandilli duyurdu! Az önce deprem mi oldu, nerede, şiddeti kaç?

8 Mart 2024 tarihli son depremler listesi Afad ve Kandilli verileri ile kaydediliyor. Anbean tüm sarsıntıların kaydedildiği listede birçok bölgeden deprem haberleri gelmeye devam ediyor. İrili ufaklı sarsıntıların yaşandığı bölgelerin güncel verileri anlık olarak paylaşılıyor. Peki, az önce deprem mi oldu, nerede, şiddeti kaç? İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi güncel verileri ile meydana gelen depremlerin ayrıntıları…

SON DEPREMLER 8 MART LİSTESİ | Afad ve Kandilli duyurdu! Az önce deprem mi oldu, nerede, şiddeti kaç?

Son depremler listesi Afad ve Kandilli verileri ile kaydediliyor. Anbean tüm sarsıntıların kaydedildiği listede birçok bölgeden deprem haberleri gelmeye devam ediyor. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi güncel verileri ile 8 Mart 2024 meydana gelen depremlerin ayrıntıları…

SON DEPREMLER 8 MART LİSTESİ | Afad ve Kandilli duyurdu! Az önce deprem mi oldu, nerede, şiddeti kaç?

SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile yaşanan son depremlerin merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgisi ile kamuoyunun bilgisine sunuluyor. Yaşadığı bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar bu kaynaklar sayesinde bölgesinde meydana gelen sarsıntıların nedeni, merkezi, derinliği, şiddeti gibi bilgilere erişebiliyor.

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SON DEPREMLER 8 MART LİSTESİ | Afad ve Kandilli duyurdu! Az önce deprem mi oldu, nerede, şiddeti kaç?

SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile ülkemizde yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek ediliyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

SON DEPREMLER 8 MART LİSTESİ | Afad ve Kandilli duyurdu! Az önce deprem mi oldu, nerede, şiddeti kaç?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html):

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

SON DEPREMLER 8 MART LİSTESİ | Afad ve Kandilli duyurdu! Az önce deprem mi oldu, nerede, şiddeti kaç?
SON DAKİKA