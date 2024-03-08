Giriş Tarihi: 08.03.2024 06:30
Güncelleme Tarihi: 08.03.2024
06:39
SON DEPREMLER 8 MART LİSTESİ | Afad ve Kandilli duyurdu! Az önce deprem mi oldu, nerede, şiddeti kaç?
8 Mart 2024 tarihli son depremler listesi Afad ve Kandilli verileri ile kaydediliyor. Anbean tüm sarsıntıların kaydedildiği listede birçok bölgeden deprem haberleri gelmeye devam ediyor. İrili ufaklı sarsıntıların yaşandığı bölgelerin güncel verileri anlık olarak paylaşılıyor. Peki, az önce deprem mi oldu, nerede, şiddeti kaç? İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi güncel verileri ile meydana gelen depremlerin ayrıntıları…