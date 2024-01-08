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Haberler Fotohaber ANLIK SON DEPREMLER 8 Ocak 2024 Pazartesi listesi: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile en son deprem nerede oldu, kaç şiddetinde?
Giriş Tarihi: 08.01.2024 08:03 Güncelleme Tarihi: 08.01.2024 08:03

ANLIK SON DEPREMLER 8 Ocak 2024 Pazartesi listesi: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile en son deprem nerede oldu, kaç şiddetinde?

En son deprem AFAD deprem listesi ile öğreniliyor. Aynı zamanda Kandilli Rasathanesi tarafından da paylaşılan bilgilerde depremin merkez üssü, şiddeti ve derinliği ölçülüyor. Son depremler 8 Ocak Pazartesi günü hafta başından itibaren yeniden gündemdeki yerini aldı. Son dakika depremler listesi ile kontrol edilen az önce deprem nerede oldu, kaç şiddetinde soruları sarsıntı hissedenlerin gündeminde. İşte, bugünkü AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem listesi…

ANLIK SON DEPREMLER 8 Ocak 2024 Pazartesi listesi: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile en son deprem nerede oldu, kaç şiddetinde?

Son Dakika deprem mi oldu 8 Ocak 2024 tarihiyle sorgulanıyor. Afet bölgesinden artçı deprem bilgisi gelmeye devam ederken özellikle riskli gösterilen diğer bölgelerde araştırmalar her sarsıntı sonrası hız kazanıyor. Son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi sistemi ile öğreniliyor. İşte, en son deprem haberleri...

ANLIK SON DEPREMLER 8 Ocak 2024 Pazartesi listesi: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile en son deprem nerede oldu, kaç şiddetinde?

#DEPREM GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) 08.01.2024, 02:29:50 TSİ Büyüklük: 3.2 Derinlik: 13.7 km

#DEPREM EVCIHUYUK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 07.01.2024, 18:58:01 TSİ Büyüklük: 3.9 Derinlik: 1.1 km

#DEPREM SURUYOLU-MURADIYE (VAN) 07.01.2024, 11:51:15 TSİ Büyüklük: 3.5 Derinlik: 3.7 km

#DEPREM EGE DENIZI 07.01.2024, 04:18:22 TSİ Büyüklük: 4.0 Derinlik: 7.6 km

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ANLIK SON DEPREMLER 8 Ocak 2024 Pazartesi listesi: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile en son deprem nerede oldu, kaç şiddetinde?

AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU?

Son depremler listesi ile öğrenilen deprem mi oldu bilgisi AFAD ve Kandilli Rasathanesi sistemiyle takip ediliyor. Listede depremin merkez üssü, şiddeti ve derinliği bilgilerine ulaşılıyor.

3 ve üzerinde olan depremler de ilgili kurumların sosyal medya hesaplarında görülebiliyor.

ANLIK SON DEPREMLER 8 Ocak 2024 Pazartesi listesi: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile en son deprem nerede oldu, kaç şiddetinde?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi (http://www.koeri.boun.edu.tr):

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

ANLIK SON DEPREMLER 8 Ocak 2024 Pazartesi listesi: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile en son deprem nerede oldu, kaç şiddetinde?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html):

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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