ANLIK SON DEPREMLER 8 Ocak 2024 Pazartesi listesi: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile en son deprem nerede oldu, kaç şiddetinde?

Giriş Tarihi: 08.01.2024 08:03
Güncelleme Tarihi: 08.01.2024
08:03
En son deprem AFAD deprem listesi ile öğreniliyor. Aynı zamanda Kandilli Rasathanesi tarafından da paylaşılan bilgilerde depremin merkez üssü, şiddeti ve derinliği ölçülüyor. Son depremler 8 Ocak Pazartesi günü hafta başından itibaren yeniden gündemdeki yerini aldı. Son dakika depremler listesi ile kontrol edilen az önce deprem nerede oldu, kaç şiddetinde soruları sarsıntı hissedenlerin gündeminde. İşte, bugünkü AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem listesi…