ANLIK SON DEPREMLER 8 Ocak 2024 Pazartesi listesi: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile en son deprem nerede oldu, kaç şiddetinde?

AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU?

Son depremler listesi ile öğrenilen deprem mi oldu bilgisi AFAD ve Kandilli Rasathanesi sistemiyle takip ediliyor. Listede depremin merkez üssü, şiddeti ve derinliği bilgilerine ulaşılıyor.

3 ve üzerinde olan depremler de ilgili kurumların sosyal medya hesaplarında görülebiliyor.