Son depremler listesi 27 Nisan 2023: AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi bugün için araştırılmaya başlandı. Kahramanmaraş deprem felaketinin üzerinden aylar geçti. Ancak afet bölgesinde artçılar sürüyor. Vatandaşlar hissettikleri en ufak sarsıntı sonrası az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde sorusunu gündeme taşıyor. Son dakika deprem haberleri ile fay hattı üzerinde bulunan illerde meydana gelen sarsıntıların merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler kamuoyu ile paylaşılıyor. İşte, 27 Nisan 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi Türkiye risk haritası...