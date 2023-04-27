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Haberler Fotohaber Son depremler listesi 27 Nisan 2023: AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?
Giriş Tarihi: 27.04.2023 07:46 Güncelleme Tarihi: 27.04.2023 07:46

Son depremler listesi 27 Nisan 2023: AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi bugün için araştırılmaya başlandı. Kahramanmaraş deprem felaketinin üzerinden aylar geçti. Ancak afet bölgesinde artçılar sürüyor. Vatandaşlar hissettikleri en ufak sarsıntı sonrası az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde sorusunu gündeme taşıyor. Son dakika deprem haberleri ile fay hattı üzerinde bulunan illerde meydana gelen sarsıntıların merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler kamuoyu ile paylaşılıyor. İşte, 27 Nisan 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi Türkiye risk haritası...

Son depremler listesi 27 Nisan 2023: AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri 27 Nisan Perşembe günü için takip ediliyor. Yüzyılın felaketi olarak nitelenen Kahramanmaraş depremi sonrası bölgede artçılar devam ediyor. Durum böyle olunca az önce deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç soruları da gündemdeki yerini koruyor. Zaman zaman afet bölgesi dışında kalan diğer illerde de sarsıntılar yaşanıyor. Meydana gelen irili ufaklı her sarsıntının merkez üssü, şiddet ve derinlik bilgileri ise 27 Nisan 2023 Son depremler listesi ile kayıt altına alınıyor. İşte, AFAD ve Kandilli son dakika deprem haberleri…

Son depremler listesi 27 Nisan 2023: AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

SON DAKİKA: MUĞLA'DA KORKUTAN DEPREM!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre; Ege Denizi'nde Muğla ili Datça ilçesinde saat 23.00'te şiddetli bir deprem meydana geldi.

5.0 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 54.06 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

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Son depremler listesi 27 Nisan 2023: AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

27 NİSAN AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ VERİLERİ

En son depremler listesi ve tüm detaylar şöyle;

YER:EGE DENİZİ - [110.19 KM] DATÇA (MUĞLA)

Büyüklük:5.0 (Mw)

Tarih:2023-04-26

Saat:23:00:35 TSİ

Enlem:36.297 N

Boylam:26.32 E

Derinlik:54.16 km

YER:YEŞİLYURT (MALATYA)

Büyüklük:3.9 (Ml)

Tarih:2023-04-26

Saat:20:32:49 TSİ

Enlem:38.287 N

Boylam:38.273 E

Derinlik:14.8 km

Son depremler listesi 27 Nisan 2023: AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

YER:GÖKSUN (KAHRAMANMARAŞ)

Büyüklük:4.3 (Mw)

Tarih:2023-04-26

Saat:18:31:03 TSİ

Enlem:37.986 N

Boylam:36.422 E

Derinlik:7.36 km

YER:SAİMBEYLİ (ADANA)

Büyüklük:4.1 (Mw)

Tarih:2023-04-26

Saat:07:48:31 TSİ

Enlem:37.854 N

Boylam:36.23 E

Derinlik:7 km

Son depremler listesi 27 Nisan 2023: AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan verilere göre duyurulan son dakika deprem haberleri asrın felaketi ardından yakın mercek altına alındı.

11 ilde yıkıcı etkilere sahip büyük depremin ardından fay hattı üzerindeki iller deprem son dakika haberlerini takip ediyor.

Son depremler sorgulama ekranı küçük ve büyük şiddette tüm sarsıntıları kaydederken yaşanan depremin merkez üssü, şiddeti ve derinliği listede yerini alıyor.

İlk paylaşımın ardından yapılacak detaylı incelemede farklı bir şiddet oranı ölçüldüğünde bilgiler revize edilerek yeniden listeye ekleniyor.

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