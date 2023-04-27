Son depremler listesi 27 Nisan 2023: AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri 27 Nisan Perşembe günü için takip ediliyor. Yüzyılın felaketi olarak nitelenen Kahramanmaraş depremi sonrası bölgede artçılar devam ediyor. Durum böyle olunca az önce deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç soruları da gündemdeki yerini koruyor. Zaman zaman afet bölgesi dışında kalan diğer illerde de sarsıntılar yaşanıyor. Meydana gelen irili ufaklı her sarsıntının merkez üssü, şiddet ve derinlik bilgileri ise 27 Nisan 2023 Son depremler listesi ile kayıt altına alınıyor. İşte, AFAD ve Kandilli son dakika deprem haberleri…