Son dakika depremler… 11 ilde yıkıcı etkiler bırakan deprem felaketi ardından artçılar meydana gelmeye devam ediyor. En son Van, İzmir, Maraş gibi bölgelerde sarsıntı meydana geldi. Az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede, kaç büyüklüğünde sorularına an be an yanıt aranıyor. Büyüklük, şiddet ve derinlik bilgileri AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile kamuoyuna duyuruluyor. İşte, 17 Haziran bugünkü son depremler listesi…