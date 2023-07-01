SON DEPREMLER 1 TEMMUZ 2023 Cumartesi listesi: AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler ile az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Son dakika deprem mi oldu sorusu yanıt arıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) son depremler listesinde son yaşanan depremler vatandaşlarla sunuluyor. Kahramanmaraş'ta gerçekleşen iki büyük depremin artçıları devam etmekte. Öte yandan Doğu Anadolu ve Akdeniz'de yaşanan depremler, bölge sakinlerini huzursuz etmeye devam ediyor. Bu noktada az önce deprem mi oldu, merkez üssü neresi sorusu her dakika yanıt aramakta. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son depremler listesi 1 Temmuz 2023