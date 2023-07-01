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Haberler Fotohaber SON DEPREMLER 1 TEMMUZ 2023 Cumartesi listesi: AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler ile az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?
Giriş Tarihi: 01.07.2023 06:07 Güncelleme Tarihi: 01.07.2023 06:07

SON DEPREMLER 1 TEMMUZ 2023 Cumartesi listesi: AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler ile az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Son dakika deprem mi oldu sorusu yanıt arıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) son depremler listesinde son yaşanan depremler vatandaşlarla sunuluyor. Kahramanmaraş'ta gerçekleşen iki büyük depremin artçıları devam etmekte. Öte yandan Doğu Anadolu ve Akdeniz'de yaşanan depremler, bölge sakinlerini huzursuz etmeye devam ediyor. Bu noktada az önce deprem mi oldu, merkez üssü neresi sorusu her dakika yanıt aramakta. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son depremler listesi 1 Temmuz 2023

SON DEPREMLER 1 TEMMUZ 2023 Cumartesi listesi: AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler ile az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Son dakika deprem mi oldu sorusu yanıt arıyor. Akdeniz ve Doğu Anadolu'da yaşanan depremler bugünün gündem maddeleri arasında yer aldı. 1 Temmuz son depremler listesi, yaşanan son depremleri görmek isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, son dakika deprem mi oldu,

SON DEPREMLER 1 TEMMUZ 2023 Cumartesi listesi: AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler ile az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından "http://www.koeri.boun.edu.tr/" adresi üzerinden paylaşılan son veriler ile büyüklü küçüklü yaşanan sarsıntıların merkez üssü, şiddeti ve derinliği kamuoyu ile paylaşılıyor:

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SON DEPREMLER 1 TEMMUZ 2023 Cumartesi listesi: AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler ile az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından da "https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html" adresi üzerinden paylaşılan listede son 100 deprem listeleniyor. Liste üzerinde artçılar başta olmak üzere Türkiye'de meydana gelen tüm sarsıntılar yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

SON DEPREMLER 1 TEMMUZ 2023 Cumartesi listesi: AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler ile az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan verilere göre duyurulan son dakika deprem haberleri asrın felaketi ardından yakın mercek altına alındı.

Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Şanlıurfa, Malatya, Kilis, Osmaniye, Gaziantep, Adana, Diyarbakır, Elazığ üzerinde yıkıcı etkilere sahip büyük depremin ardından fay hattı üzerindeki iller deprem son dakika haberlerini takip ediyor.

SON DEPREMLER 1 TEMMUZ 2023 Cumartesi listesi: AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler ile az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

ARTÇI DEPREM HAREKETLERİ DEVAM EDECEK!

7.7 ve 7.6'lık iki büyük Kahramanmaraş depremi ardından Gaziantep'te de 6 ve üzerinde iki büyük deprem meydana gelmişti. Yüzyılın felaketinin üzerinden yaklaşık iki ay geçerken artçı sarsıntılar halen devam ediyor.

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