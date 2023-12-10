Giriş Tarihi: 10.12.2023 09:47 Güncelleme Tarihi: 10.12.2023 09:47

SON DEPREMLER LİSTESİ 10 ARALIK 2023: AFAD VE KANDİLLİ verileri ile deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

Son dakika deprem haberleri büyük şehirlerde yaşayan ve fay hattı üzerinde ikamet eden vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. AFAD ve Kandilli son depremler listesini paylaşarak deprem sorularına yanıt arayanları bilgilendiriyor. Öte yandan birçok bölgede art arda yaşanan depremler, vatandaşların telaşlanmasına neden oluyor. Bundan dolayı birçok kişi az önce deprem mi oldu, merkez üssü neresi, kaç şiddetinde gibi sorularına her dakika cevap arıyor. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile bugün son depremler listesi 10 Aralık 2023