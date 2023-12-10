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Haberler Fotohaber SON DEPREMLER LİSTESİ 10 ARALIK 2023: AFAD VE KANDİLLİ verileri ile deprem mi oldu, kaç şiddetinde?
Giriş Tarihi: 10.12.2023 09:47 Güncelleme Tarihi: 10.12.2023 09:47

SON DEPREMLER LİSTESİ 10 ARALIK 2023: AFAD VE KANDİLLİ verileri ile deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

Son dakika deprem haberleri büyük şehirlerde yaşayan ve fay hattı üzerinde ikamet eden vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. AFAD ve Kandilli son depremler listesini paylaşarak deprem sorularına yanıt arayanları bilgilendiriyor. Öte yandan birçok bölgede art arda yaşanan depremler, vatandaşların telaşlanmasına neden oluyor. Bundan dolayı birçok kişi az önce deprem mi oldu, merkez üssü neresi, kaç şiddetinde gibi sorularına her dakika cevap arıyor. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile bugün son depremler listesi 10 Aralık 2023

SON DEPREMLER LİSTESİ 10 ARALIK 2023: AFAD VE KANDİLLİ verileri ile deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

Son dakika deprem mi oldu sorusu yanıt arıyor. Güneydoğu Anadolu'da yaşanan depremler günün maddeleri arasında yer alıyor. 10 Aralık son depremler listesi, yaşanan son depremlerden haberdar olmak ve anlık bilgi almak isteyen vatandaşlar tarafından en çok aratılanlar arasında yer alıyor. İşte son depremler listesi…

SON DEPREMLER LİSTESİ 10 ARALIK 2023: AFAD VE KANDİLLİ verileri ile deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından "http://www.koeri.boun.edu.tr/" adresi üzerinden paylaşılan son veriler ile büyüklü küçüklü yaşanan sarsıntıların merkez üssü, şiddeti ve derinliği kamuoyu ile paylaşılıyor:

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SON DEPREMLER LİSTESİ 10 ARALIK 2023: AFAD VE KANDİLLİ verileri ile deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından da "https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html" adresi üzerinden paylaşılan listede son 100 deprem listeleniyor. Liste üzerinde artçılar başta olmak üzere Türkiye'de meydana gelen tüm sarsıntılar yer alıyor.

SON DEPREMLER LİSTESİ 10 ARALIK 2023: AFAD VE KANDİLLİ verileri ile deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

SON DEPREMLER LİSTESİ 10 ARALIK 2023: AFAD VE KANDİLLİ verileri ile deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan verilere göre duyurulan son dakika deprem haberleri asrın felaketi ardından yakın mercek altına alındı.

SON DAKİKA