Giriş Tarihi: 11.05.2023 07:03 Güncelleme Tarihi: 11.05.2023 07:03

SON DEPREMLER LİSTESİ 11 MAYIS 2023 || AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile az önce son dakika deprem mi oldu, nerede, büyüklüğü kaç?

Son dakika deprem mi oldu sorusu yanıt arıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) son depremler listesini paylaşarak bugün gerçekleşen depremleri vatandaşa sunuyor. Son depremler listesi 11 Mayıs 2023 araştırmasıyla vatandaşlar bugünün yaşanan depremlerin tamamını görmek istiyor. Kahramanmaraş'ta gerçekleşen iki büyük deprem sonrası artçılar devam ediyor. Öte yandan Doğu Anadolu, Ege ve Akdeniz'de yaşanan depremler, bölge sakinlerini korkutuyor. Bu noktada az önce deprem mi oldu, merkez üssü neresi sorusu her dakika yanıt aramakta. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son depremler listesi 11 Mayıs 2023