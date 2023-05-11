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Haberler Fotohaber SON DEPREMLER LİSTESİ 11 MAYIS 2023 || AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile az önce son dakika deprem mi oldu, nerede, büyüklüğü kaç?
Giriş Tarihi: 11.05.2023 07:03 Güncelleme Tarihi: 11.05.2023 07:03

SON DEPREMLER LİSTESİ 11 MAYIS 2023 || AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile az önce son dakika deprem mi oldu, nerede, büyüklüğü kaç?

Son dakika deprem mi oldu sorusu yanıt arıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) son depremler listesini paylaşarak bugün gerçekleşen depremleri vatandaşa sunuyor. Son depremler listesi 11 Mayıs 2023 araştırmasıyla vatandaşlar bugünün yaşanan depremlerin tamamını görmek istiyor. Kahramanmaraş'ta gerçekleşen iki büyük deprem sonrası artçılar devam ediyor. Öte yandan Doğu Anadolu, Ege ve Akdeniz'de yaşanan depremler, bölge sakinlerini korkutuyor. Bu noktada az önce deprem mi oldu, merkez üssü neresi sorusu her dakika yanıt aramakta. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son depremler listesi 11 Mayıs 2023

SON DEPREMLER LİSTESİ 11 MAYIS 2023 || AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile az önce son dakika deprem mi oldu, nerede, büyüklüğü kaç?

Son dakika deprem mi oldu sorusu yanıt arıyor. Akdeniz ve Gaziantep'te yaşanan depremler bugünün gündem maddeleri arasında yer aldı. 11 Mayıs son depremler listesi, yaşanan son depremleri görmek isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, son dakika deprem mi oldu, merkez üssü neresi? İşte son depremler listesi 11 Mayıs 2023

SON DEPREMLER LİSTESİ 11 MAYIS 2023 || AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile az önce son dakika deprem mi oldu, nerede, büyüklüğü kaç?

SON DAKİKA | AFAD DUYURDU: KONYA'DA KORKUTAN DEPREM!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürlüğü verilerine göre; 10 Mayıs 2023 Pazartesi günü Konya ili Kulu ilçesinde saat 02.14.19'da 4.2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Yerin yaklaşık 7,86 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, çevre illerde de hissedildi.

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SON DEPREMLER LİSTESİ 11 MAYIS 2023 || AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile az önce son dakika deprem mi oldu, nerede, büyüklüğü kaç?

Büyüklük: 4.2 (Mw)

Yer: Kulu (Konya)

Tarih: 2023-05-10

Saat: 02:14:49 TSİ

Enlem: 39.109 N

Boylam: 33.057 E

Derinlik: 7.86 km

SON DEPREMLER LİSTESİ 11 MAYIS 2023 || AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile az önce son dakika deprem mi oldu, nerede, büyüklüğü kaç?

SON DAKİKA | AFAD DUYURDU: MUĞLA'DA KORKUTAN DEPREM!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürlüğü verilerine göre; Akdeniz'de Muğla ili Dalaman ilçesinde saat 18.22'de 4.2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, çevre illerde de hissedildi.

SON DEPREMLER LİSTESİ 11 MAYIS 2023 || AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile az önce son dakika deprem mi oldu, nerede, büyüklüğü kaç?

Büyüklük: 4.0 (Mw)

Yer: Akdeniz - [23.89 km] Dalaman (Muğla)

Tarih: 2023-05-09

Saat: 18:22:06 TSİ

Enlem: 36.487 N

Boylam: 28.843 E

Derinlik: 7 km

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