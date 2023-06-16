Giriş Tarihi: 16.06.2023 07:42
Güncelleme Tarihi: 16.06.2023
07:42
SON DEPREMLER LİSTESİ 16 HAZİRAN 2023|| Karadeniz’de deprem oldu! 16 Haziran az önce deprem mi oldu, nerede kaç şiddetinde?
Son dakika deprem mi oldu sorusu merak ediliyor. Bu sabah saatleri itibariyle Karadeniz'de 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından her gün AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde sorgulanıyor. Yaşanan son depremlerin AFAD ve Kandilli Rasathanesi merak ediliyor. Peki, az önce deprem mi oldu, nerede kaç şiddetinde? İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi…