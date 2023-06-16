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Haberler Fotohaber SON DEPREMLER LİSTESİ 16 HAZİRAN 2023|| Karadeniz’de deprem oldu! 16 Haziran az önce deprem mi oldu, nerede kaç şiddetinde?
Giriş Tarihi: 16.06.2023 07:42 Güncelleme Tarihi: 16.06.2023 07:42

SON DEPREMLER LİSTESİ 16 HAZİRAN 2023|| Karadeniz’de deprem oldu! 16 Haziran az önce deprem mi oldu, nerede kaç şiddetinde?

Son dakika deprem mi oldu sorusu merak ediliyor. Bu sabah saatleri itibariyle Karadeniz'de 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından her gün AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde sorgulanıyor. Yaşanan son depremlerin AFAD ve Kandilli Rasathanesi merak ediliyor. Peki, az önce deprem mi oldu, nerede kaç şiddetinde? İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi…

SON DEPREMLER LİSTESİ 16 HAZİRAN 2023|| Karadeniz’de deprem oldu! 16 Haziran az önce deprem mi oldu, nerede kaç şiddetinde?

Bu sabah saatlerinde Karadeniz'de 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Son dakika deprem mi oldu nerede, kaç şiddetinde soruları vatandaşların merceği altına alındı. Yaşanan son depremin merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği merak ediliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesini paylaştı. Peki, 16 Haziran az önce deprem mi oldu, nerede kaç şiddetinde? İşte, 16 Haziran son depremler listesi…

SON DEPREMLER LİSTESİ 16 HAZİRAN 2023|| Karadeniz’de deprem oldu! 16 Haziran az önce deprem mi oldu, nerede kaç şiddetinde?

KARADENİZ'DE DEPREM!

Deprem 16 Haziran saat 14.39'da Kahramanmaraş Gösun merkez üssünde meydana geldi. Deprem 3.9 büyüklüğünde kayıtlara geçti.

AFAD depremi yerin 16.6 km altında kaydetti.

Büyüklük: 3.0 (Ml)

Yer: Karadeniz

Tarih: 2023-06-16

Saat: 05:44:49

Enlem: 42.89 N

Boylam: 35.44 E

Derinlik: 16.6 km
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SON DEPREMLER LİSTESİ 16 HAZİRAN 2023|| Karadeniz’de deprem oldu! 16 Haziran az önce deprem mi oldu, nerede kaç şiddetinde?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından "http://www.koeri.boun.edu.tr/" adresi üzerinden paylaşılan son veriler ile büyüklü küçüklü yaşanan sarsıntıların merkez üssü, şiddeti ve derinliği kamuoyu ile paylaşılıyor:

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

SON DEPREMLER LİSTESİ 16 HAZİRAN 2023|| Karadeniz’de deprem oldu! 16 Haziran az önce deprem mi oldu, nerede kaç şiddetinde?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından da "https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html" adresi üzerinden paylaşılan listede son 100 deprem listeleniyor. Liste üzerinde artçılar başta olmak üzere Türkiye'de meydana gelen tüm sarsıntılar yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

SON DEPREMLER LİSTESİ 16 HAZİRAN 2023|| Karadeniz’de deprem oldu! 16 Haziran az önce deprem mi oldu, nerede kaç şiddetinde?

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Son dakika deprem haberleri Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

Aşağıda bulunan linkler aracılığıyla AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine erişebilirsiniz.

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