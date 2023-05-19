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Haberler Fotohaber SON DEPREMLER 19 MAYIS 2023 LİSTESİ: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son dakika deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde ve şiddetinde?
Giriş Tarihi: 19.05.2023 16:22 Güncelleme Tarihi: 19.05.2023 16:22

SON DEPREMLER 19 MAYIS 2023 LİSTESİ: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son dakika deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde ve şiddetinde?

Son dakika deprem mi oldu sorusu yanıt arıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) son depremler listesini paylaşarak bugün gerçekleşen depremleri vatandaşa sunuyor. Son depremler listesi 19 Mayıs 2023 araştırmasıyla vatandaşlar bugünün yaşanan depremlerin tamamını görmek istiyor. Gürcistan ve Akdeniz'de yaşanan iki büyük sarsıntı, vatandaşlara olası büyük deprem geliyor mu sorusunu sordurttu. Bu noktada az önce deprem mi oldu, merkez üssü neresi sorusu her dakika yanıt aramakta. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son depremler listesi 19 Mayıs 2023

SON DEPREMLER 19 MAYIS 2023 LİSTESİ: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son dakika deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde ve şiddetinde?

Son dakika deprem mi oldu sorusu yanıt arıyor. Akdeniz ve Doğu Anadolu'da yaşanan depremler bugünün gündem maddeleri arasında yer aldı. 19 Mayıs son depremler listesi, yaşanan son depremleri görmek isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, son dakika deprem mi oldu, merkez üssü neresi? İşte son depremler listesi 19 Mayıs 2023

SON DEPREMLER 19 MAYIS 2023 LİSTESİ: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son dakika deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde ve şiddetinde?

SON DAKİKA | AFAD DUYURDU: EGE DENİZİ AÇIKLARINDA KORKUTAN DEPREM!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürlüğü verilerine göre, 18 Mayıs 2023 Perşembe günü Yunanistan'ın Girit Adası'nda saat 21.58'de 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Yerin 9.07 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Muğla'da da hissedildi.

Öte yandan Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5.0 olarak kayıtlara geçti..

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SON DEPREMLER 19 MAYIS 2023 LİSTESİ: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son dakika deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde ve şiddetinde?

Büyüklük:5.1 (Mw) Yer:Ege Denizi, Girit Adası (Kriti) - [292.86 km] Datça (Muğla)

Tarih:2023-05-18

Saat:21:58:52 TSİ

Enlem:35.103 N

Boylam:24.859 E

Derinlik:9.07 km

SON DEPREMLER 19 MAYIS 2023 LİSTESİ: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son dakika deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde ve şiddetinde?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından "http://www.koeri.boun.edu.tr/" adresi üzerinden paylaşılan son veriler ile büyüklü küçüklü yaşanan sarsıntıların merkez üssü, şiddeti ve derinliği kamuoyu ile paylaşılıyor:

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SON DEPREMLER 19 MAYIS 2023 LİSTESİ: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son dakika deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde ve şiddetinde?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından da "https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html" adresi üzerinden paylaşılan listede son 100 deprem listeleniyor. Liste üzerinde artçılar başta olmak üzere Türkiye'de meydana gelen tüm sarsıntılar yer alıyor.

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