Giriş Tarihi: 19.05.2023 16:22 Güncelleme Tarihi: 19.05.2023 16:22

SON DEPREMLER 19 MAYIS 2023 LİSTESİ: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son dakika deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde ve şiddetinde?

Son dakika deprem mi oldu sorusu yanıt arıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) son depremler listesini paylaşarak bugün gerçekleşen depremleri vatandaşa sunuyor. Son depremler listesi 19 Mayıs 2023 araştırmasıyla vatandaşlar bugünün yaşanan depremlerin tamamını görmek istiyor. Gürcistan ve Akdeniz'de yaşanan iki büyük sarsıntı, vatandaşlara olası büyük deprem geliyor mu sorusunu sordurttu. Bu noktada az önce deprem mi oldu, merkez üssü neresi sorusu her dakika yanıt aramakta. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son depremler listesi 19 Mayıs 2023