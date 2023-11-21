Son Depremler 21 Kasım 2023 Listesi | Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler

Son depremler listesi 17 Ekim Salı günü için araştırılıyor. Ülke genelinde yaşanan irili ufaklı her sarsıntı sonrası AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri mercek altına alınıyor. Afet bölgesindeki artçı depremler yanı sıra Marmara, Ege, Akdeniz merkezli sarsıntılar vatandaşları endişelendiriyor. Son olarak Konya, Adana, Balıkesir, Malatya ve Van'da 3 üzeri büyüklükte deprem meydana geldi. Bu kapsamda ''AFAD ve Kandilli verilerine göre az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede, kaç şiddetinde?'' sorularının yanıtı araştırılmaya başladı. İşte, 21 Kasım 2023 son depremler listesi ile büyüklük, şiddet ve derinlik bilgileri...