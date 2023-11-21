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Haberler Fotohaber Son Depremler 21 Kasım 2023 Listesi | Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler
Giriş Tarihi: 21.11.2023 07:30 Güncelleme Tarihi: 21.11.2023 07:30

Son Depremler 21 Kasım 2023 Listesi | Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler

Son depremler listesi 17 Ekim Salı günü için araştırılıyor. Ülke genelinde yaşanan irili ufaklı her sarsıntı sonrası AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri mercek altına alınıyor. Afet bölgesindeki artçı depremler yanı sıra Marmara, Ege, Akdeniz merkezli sarsıntılar vatandaşları endişelendiriyor. Son olarak Konya, Adana, Balıkesir, Malatya ve Van'da 3 üzeri büyüklükte deprem meydana geldi. Bu kapsamda ''AFAD ve Kandilli verilerine göre az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede, kaç şiddetinde?'' sorularının yanıtı araştırılmaya başladı. İşte, 21 Kasım 2023 son depremler listesi ile büyüklük, şiddet ve derinlik bilgileri...

Son depremler listesi 21 Kasım 2023: AFAD ve Kandilli son dakika deprem haberleri ile az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Son depremler listesi 21 Kasım 2023… Her gün ülkenin dört bir yanından deprem haberi geliyor. Küçük büyük tüm sarsıntılar anlık ve canlı olarak listeye ekleniyor. Son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından kamuoyuna duyuruluyor. Yaşadıkları bölgede en ufak bir sarsıntı hisseden vatandaşlar depremin merkez üssü, şiddeti, büyüklüğü, derinliği gibi bilgileri öğrenmek için arama motorlarını çalıştırıyor. Peki; 21 Kasım az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? İşte; Türkiye diri fay hattı haritası ile en son depremler listesi verileri.

Son depremler listesi 21 Kasım 2023: AFAD ve Kandilli son dakika deprem haberleri ile az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

21 KASIM 2023 AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ VERİLERİ

En son depremler listesi ve tüm detaylar şöyle;

Yer: MOLLAKASIM-(VAN)

Tarih: 21.11.2023

Saat: 00:02:00 TSİ

Büyüklük: 3.6

Derinlik: 5.4 km

Yer: PÜTÜRGE (MALATYA)

Tarih: 20.11.2023

Saat: 10:36:04 TSİ

Büyüklük: 4.5

Derinlik: 7 km

Yer: BİGADİÇ (BALIKESİR)

Tarih: 19.11.2023

Saat: 22:44:13 TSİ

Büyüklük: 3.8

Derinlik: 6.92 km

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Son depremler listesi 21 Kasım 2023: AFAD ve Kandilli son dakika deprem haberleri ile az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Yer: AVCIPINARI-SAIMBEYLI (ADANA)

Tarih: 19.11.2023

Saat: 21:39:19 TSİ

Büyüklük: 3.2

Derinlik: 5.0 km

Yer: GOLYAKA-ILGIN (KONYA)

Tarih: 19.11.2023

Saat: 00:21:50 TSİ

Büyüklük: 3.1

Derinlik: 5.4 km

Son depremler listesi 21 Kasım 2023: AFAD ve Kandilli son dakika deprem haberleri ile az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberleri fay hattı üzerindeki iller başta olmak üzere tüm Türkiye tarafından yakından takip ediliyor.

Afet bölgesinde yer alan Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Şanlıurfa, Malatya, Kilis, Osmaniye, Gaziantep, Adana, Diyarbakır, Elazığ illerinde artçı deprem bilgisi gelmeye devam ediyor.

Son depremler listesi 21 Kasım 2023: AFAD ve Kandilli son dakika deprem haberleri ile az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından "http://www.koeri.boun.edu.tr/" adresi üzerinden paylaşılan son veriler ile büyüklü küçüklü yaşanan sarsıntıların merkez üssü, şiddeti ve derinliği kamuoyu ile paylaşılıyor:

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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