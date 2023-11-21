Son Depremler 21 Kasım 2023 Listesi | Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler

Son depremler listesi 21 Kasım 2023… Her gün ülkenin dört bir yanından deprem haberi geliyor. Küçük büyük tüm sarsıntılar anlık ve canlı olarak listeye ekleniyor. Son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından kamuoyuna duyuruluyor. Yaşadıkları bölgede en ufak bir sarsıntı hisseden vatandaşlar depremin merkez üssü, şiddeti, büyüklüğü, derinliği gibi bilgileri öğrenmek için arama motorlarını çalıştırıyor. Peki; 21 Kasım az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? İşte; Türkiye diri fay hattı haritası ile en son depremler listesi verileri.