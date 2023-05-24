Giriş Tarihi: 24.05.2023 19:17 Güncelleme Tarihi: 24.05.2023 19:17

SON DEPREMLER LİSTESİ 24 MAYIS 2023: Artçılar devam ediyor! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

Son dakika deprem mi oldu sorusu yanıt arıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) son depremler listesini paylaşarak bugün gerçekleşen depremleri vatandaşa sunuyor. Son depremler listesi 24 Mayıs 2023 araştırmasıyla vatandaşlar bugünün yaşanan depremlerin tamamını görmek istiyor. Kahramanmaraş'ta gerçekleşen iki büyük deprem sonrası deprem bölgesinde artçılar devam ederken, herkesin gözü son dakika deprem haberlerinde. Öte yandan İran, Doğu Anadolu, Akdeniz ve Ege Denizi'nde yaşanan depremler, ülkemizin deprem gerçeğini bize her gün hatırlatıyor. Bu noktada az önce deprem mi oldu, merkez üssü neresi sorusu her dakika yanıt aramakta. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son depremler listesi 24 Mayıs 2023