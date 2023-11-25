SON DEPREMLER LİSTESİ 25 KASIM || Az önce deprem mi oldu, nerede oldu, nasıl öğrenilir?

Son depremler AFAD sistemi ve Kandilli Rasathanesi ölçümleri ile gündemdeki yerini aldı. Her gün AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan yaşanan son depremlerde merkez üssü, tarih, saat, şiddet/büyüklük, derinlik, konum bilgileri duyuruluyor. Peki, Bugün nerede deprem oldu? İşte, son depremler listesi ve ayrıntıları...