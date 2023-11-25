Giriş Tarihi: 25.11.2023 08:54
Güncelleme Tarihi: 25.11.2023
08:54
SON DEPREMLER LİSTESİ 25 KASIM || Az önce deprem mi oldu, nerede oldu, nasıl öğrenilir?
Deprem bölgesi olmanın acı gerçeğiyle her gün yüz yüze kalan ülkemizde son günlerde deprem haberleri arttı. Geçtiğimiz günlerde Malatya ve Adıyaman'da yaşanan şiddetli ve 5 üzeri depremler, vatandaşlarda paniğe neden oldu. Bu noktada Marmara depremi yakın mı fay hatları oynadı mı soruları gündemde yerini aldı. Peki, Bugün nerede deprem oldu, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi? İşte, 25 Kasım son depremler listesi...