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Haberler Fotohaber SON DEPREMLER LİSTESİ 25 KASIM || Az önce deprem mi oldu, nerede oldu, nasıl öğrenilir?
Giriş Tarihi: 25.11.2023 08:54 Güncelleme Tarihi: 25.11.2023 08:54

SON DEPREMLER LİSTESİ 25 KASIM || Az önce deprem mi oldu, nerede oldu, nasıl öğrenilir?

Deprem bölgesi olmanın acı gerçeğiyle her gün yüz yüze kalan ülkemizde son günlerde deprem haberleri arttı. Geçtiğimiz günlerde Malatya ve Adıyaman'da yaşanan şiddetli ve 5 üzeri depremler, vatandaşlarda paniğe neden oldu. Bu noktada Marmara depremi yakın mı fay hatları oynadı mı soruları gündemde yerini aldı. Peki, Bugün nerede deprem oldu, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi? İşte, 25 Kasım son depremler listesi...

SON DEPREMLER LİSTESİ 25 KASIM || Az önce deprem mi oldu, nerede oldu, nasıl öğrenilir?

Son depremler AFAD sistemi ve Kandilli Rasathanesi ölçümleri ile gündemdeki yerini aldı. Her gün AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan yaşanan son depremlerde merkez üssü, tarih, saat, şiddet/büyüklük, derinlik, konum bilgileri duyuruluyor. Peki, Bugün nerede deprem oldu? İşte, son depremler listesi ve ayrıntıları...

SON DEPREMLER LİSTESİ 25 KASIM || Az önce deprem mi oldu, nerede oldu, nasıl öğrenilir?

SON DEPREMLER LİSTESİ 25 KASIM 2023 CUMARTESİ

AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan yaşanan son depremlerde merkez üssü, tarih, saat, şiddet/büyüklük, derinlik, konum bilgileri duyuruluyor.

Kurumların resmi internet sitelerinin yanı sıra sosyal medya hesaplarından da bilgilere ulaşabilmek mümkün. İşte, en son deprem sorgulama ekranı:

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SON DEPREMLER LİSTESİ 25 KASIM || Az önce deprem mi oldu, nerede oldu, nasıl öğrenilir?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi (http://www.koeri.boun.edu.tr):

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

SON DEPREMLER LİSTESİ 25 KASIM || Az önce deprem mi oldu, nerede oldu, nasıl öğrenilir?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html):

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

SON DEPREMLER LİSTESİ 25 KASIM || Az önce deprem mi oldu, nerede oldu, nasıl öğrenilir?
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