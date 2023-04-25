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Haberler Fotohaber Son depremler listesi 25 Nisan 2023: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son dakika deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?
Giriş Tarihi: 25.04.2023 06:30 Güncelleme Tarihi: 25.04.2023 06:36

Son depremler listesi 25 Nisan 2023: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son dakika deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi anlık verileri yakından takip ediliyor. Çok sayıda can kaybının yaşandığı Kahramanmaraş depreminin yaraları sarılmaya çalışılıyor. Diken üstünde olan bölge halkı ise yaşanan her sarsıntı sonrası son dakika deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde sorusuna yanıt arıyor. Afet bölgesi ve fay hattı üzerinde yer alan illerdeki son durum gelişmeleri 25 Nisan 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler verileri ile takip ediliyor. Bu veriler ile depremin derinliği, merkez üssü, enlemi, boylamı, şiddeti gibi tüm bilgilere erişebilirsiniz. İşte, son depremler listesi bugün 25 Nisan 2023…

Son depremler listesi 25 Nisan 2023: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son dakika deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?

Son depremler listesi 25 Nisan Salı bugün için araştırılmaya başladı. 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli yüzyılın felaketi sonrası fay hattı üzerinde bulunan diğer illerde risk durumları sorgulanıyor. Son dakika deprem haberleri ile ilgili merkez üssü, şiddet ve derinlik bilgileri AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından aktarılıyor. Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde soruları yanıt arıyor. Yaşanan irili ufaklı her sarsıntı son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi listesi ile kayıt altına alınıyor. İşte, 25 Nisan 2023 Deprem son dakika haberleri bugün…

Son depremler listesi 25 Nisan 2023: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son dakika deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?

MUĞLA'DA KORKUTAN DEPREM!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre; 23 Nisan 2023 Pazar günü Muğla'nın Ula ilçesinde saat 06.40'ta sıralarında şiddetli bir deprem meydana geldi.

3,9 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

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Son depremler listesi 25 Nisan 2023: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son dakika deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?

25 NİSAN AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ VERİLERİ

En son depremler listesi ve tüm detaylar şöyle;

YER:PÜTÜRGE (MALATYA)

Büyüklük:3.8 (Ml)

Tarih:2023-04-24

Saat:13:51:18 TSİ

Enlem:38.228 N

Boylam:38.705 E

Derinlik:7 km

YER:ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ)

Büyüklük:3.8 (Ml)

Tarih:2023-04-23

Saat:21:43:27 TSİ

Enlem:38.342 N

Boylam:37.539 E

Derinlik:8.52 km

Son depremler listesi 25 Nisan 2023: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son dakika deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?

TERZIKOY-GOYNUCEK (AMASYA)

24.04.2023

11:06:55 TSİ

Büyüklük: 3.8

Derinlik: 5.0 km

YER: ULA (MUĞLA)

Büyüklük: 3.9 (Ml)

Tarih: 2023-04-23

Saat: 06:40:06 TSİ

Enlem: 37.093 N

Boylam: 28.469 E

Derinlik: 7 km

Son depremler listesi 25 Nisan 2023: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son dakika deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?

SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

5.5 ve üzerinde deprem üretebilme kapasitesinde olan diri fayların bulunduğu şehirler başta olmak üzere deprem kuşağında bulunan Türkiye'den birçok sarsıntı paylaşılmaya devam ediyor.

Siz de duyduğunuz sarsıntı ardından güvenli alan oluşturduktan sonra Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü http://www.koeri.boun.edu.tr/ adresinden bilgi alabilirsiniz.

SON DAKİKA