Son depremler listesi 25 Nisan 2023: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son dakika deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi anlık verileri yakından takip ediliyor. Çok sayıda can kaybının yaşandığı Kahramanmaraş depreminin yaraları sarılmaya çalışılıyor. Diken üstünde olan bölge halkı ise yaşanan her sarsıntı sonrası son dakika deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde sorusuna yanıt arıyor. Afet bölgesi ve fay hattı üzerinde yer alan illerdeki son durum gelişmeleri 25 Nisan 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler verileri ile takip ediliyor. Bu veriler ile depremin derinliği, merkez üssü, enlemi, boylamı, şiddeti gibi tüm bilgilere erişebilirsiniz. İşte, son depremler listesi bugün 25 Nisan 2023…