Son depremler listesi 25 Nisan 2023: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son dakika deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?

SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

5.5 ve üzerinde deprem üretebilme kapasitesinde olan diri fayların bulunduğu şehirler başta olmak üzere deprem kuşağında bulunan Türkiye'den birçok sarsıntı paylaşılmaya devam ediyor.

Siz de duyduğunuz sarsıntı ardından güvenli alan oluşturduktan sonra Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü http://www.koeri.boun.edu.tr/ adresinden bilgi alabilirsiniz.