Son depremler listesi 28 Temmuz 2023: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son dakika deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?

Giriş Tarihi: 28.07.2023 11:54 Güncelleme Tarihi: 28.07.2023 11:54

Son dakika deprem haberi gündemdeki yerini koruyor. Yaşanan iki büyük Kahramanmaraş depremi sonrası bölgede artçıların şiddeti ve sıklığı azalsa da hala devam etmekte. Bu hafta Adana'da yaşanan 5.5 büyüklüğündeki deprem, bölge halkının psikolojisini olumsuz etkilemiş durumda. Fay hatlarının yoğun olduğu Ege ve doğu Anadolu bölgelerinde depremler gerçekleşmekte. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile son dakika yaşanan depremleri vatandaşların bilgisine sunuyor. Peki, son dakika deprem mi oldu, nerede, büyüklüğü kaç? İşte 28 Temmuz 2023 son depremler listesi