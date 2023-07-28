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Haberler Fotohaber Son depremler listesi 28 Temmuz 2023: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son dakika deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?
Giriş Tarihi: 28.07.2023 11:54 Güncelleme Tarihi: 28.07.2023 11:54

Son depremler listesi 28 Temmuz 2023: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son dakika deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?

Son dakika deprem haberi gündemdeki yerini koruyor. Yaşanan iki büyük Kahramanmaraş depremi sonrası bölgede artçıların şiddeti ve sıklığı azalsa da hala devam etmekte. Bu hafta Adana'da yaşanan 5.5 büyüklüğündeki deprem, bölge halkının psikolojisini olumsuz etkilemiş durumda. Fay hatlarının yoğun olduğu Ege ve doğu Anadolu bölgelerinde depremler gerçekleşmekte. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile son dakika yaşanan depremleri vatandaşların bilgisine sunuyor. Peki, son dakika deprem mi oldu, nerede, büyüklüğü kaç? İşte 28 Temmuz 2023 son depremler listesi

Son depremler listesi 28 Temmuz 2023: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son dakika deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?

Son depremler listesi 28 Temmuz günü merak ediliyor. Yaşanan 5.5'lik Adana depremi sonrası bölge halkında endişeler artarken, Marmara bölgesinde küçük çaplı depremler yaşanmaya devam ediyor. . AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi bu sebeple sıklıkla aratılmakta. Peki, son dakika deprem mi oldu, nerede? İşte detaylar

Son depremler listesi 28 Temmuz 2023: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son dakika deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?

SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından "http://www.koeri.boun.edu.tr/" adresi üzerinden paylaşılan son veriler ile büyüklü küçüklü yaşanan sarsıntıların merkez üssü, şiddeti ve derinliği kamuoyu ile paylaşılıyor:

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Son depremler listesi 28 Temmuz 2023: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son dakika deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından da "https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html" adresi üzerinden paylaşılan listede son 100 deprem listeleniyor. Liste üzerinde artçılar başta olmak üzere Türkiye'de meydana gelen tüm sarsıntılar yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

Son depremler listesi 28 Temmuz 2023: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son dakika deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?

AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan verilere göre duyurulan son dakika deprem haberleri asrın felaketi ardından yakın mercek altına alındı.

Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Şanlıurfa, Malatya, Kilis, Osmaniye, Gaziantep, Adana, Diyarbakır, Elazığ üzerinde yıkıcı etkilere sahip büyük depremin ardından fay hattı üzerindeki iller deprem son dakika haberlerini takip ediyor.

Son depremler listesi 28 Temmuz 2023: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son dakika deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?
SON DAKİKA