SON DEPREMLER LİSTESİ 29 NİSAN 2023: Adana depremi korkuttu! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile az önce deprem mi oldu, nerede ve büyüklüğü kaç?

Son dakika deprem haberleri vatandaşlar tarafından 29 Nisan 2023 tarihinde de araştırılıyor. Adana'da bugün yaşanan korkutucu deprem sonrası bölge sakinleri tekrardan deprem gerçeğinin farkına vardılar. AFAD ve Kandilli bugün son depremler listesini paylaşarak kamuoyuna en son yaşanan depremler hakkında bilgilendirme yapıyor. Öte yandan Kahramanmaraş ve Gaziantep'te depremler, bölge sakinlerini korkutuyor. Bu noktada az önce deprem mi oldu, merkez üssü neresi sorusu her dakika yanıt aramakta. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son depremler listesi 29 Nisan 2023