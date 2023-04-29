SON DEPREMLER LİSTESİ 29 NİSAN 2023: Adana depremi korkuttu! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile az önce deprem mi oldu, nerede ve büyüklüğü kaç?

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Kandilli Rasathanesi ve AFAD listeleriyle paylaşılan son depremler merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgisi ile paylaşılıyor. Kahramanmaraş depreminden etkilenen Hatay, Malatya, Adana, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis gibi illerde artçılar meydana gelmeye devam ediyor.