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Haberler Fotohaber SON DEPREMLER LİSTESİ 29 NİSAN 2023: Adana depremi korkuttu! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile az önce deprem mi oldu, nerede ve büyüklüğü kaç?
Giriş Tarihi: 29.04.2023 19:21 Güncelleme Tarihi: 29.04.2023 19:21

SON DEPREMLER LİSTESİ 29 NİSAN 2023: Adana depremi korkuttu! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile az önce deprem mi oldu, nerede ve büyüklüğü kaç?

Son dakika deprem haberleri vatandaşlar tarafından 29 Nisan 2023 tarihinde de araştırılıyor. Adana'da bugün yaşanan korkutucu deprem sonrası bölge sakinleri tekrardan deprem gerçeğinin farkına vardılar. AFAD ve Kandilli bugün son depremler listesini paylaşarak kamuoyuna en son yaşanan depremler hakkında bilgilendirme yapıyor. Öte yandan Kahramanmaraş ve Gaziantep'te depremler, bölge sakinlerini korkutuyor. Bu noktada az önce deprem mi oldu, merkez üssü neresi sorusu her dakika yanıt aramakta. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son depremler listesi 29 Nisan 2023

SON DEPREMLER LİSTESİ 29 NİSAN 2023: Adana depremi korkuttu! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile az önce deprem mi oldu, nerede ve büyüklüğü kaç?

Son dakika deprem mi oldu sorusu yanıt arıyor. Adana ve Kahramanmaraş'ta yaşanan depremler vatandaşlara son depremler listesi araştırmasını yaptırdı. 29 Nisan 2023 son depremler listesi, yaşanan son depremleri görmek isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, son dakika deprem mi oldu, merkez üssü neresi? İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son depremler listesi 29 Nisan 2023

SON DEPREMLER LİSTESİ 29 NİSAN 2023: Adana depremi korkuttu! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile az önce deprem mi oldu, nerede ve büyüklüğü kaç?

KAHRAMANMARAŞ'TA KORKUTAN ARTÇI DEPREMLER!

AFAD tarafından kaydedilen son 3 sarsıntı Kahramanmaraş merkez üssünde gerçekleşti. Pazarcık, Göksun ve Onikişubat ilçelerinde 4 ve üzerinde artçılar kaydedildi.

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SON DEPREMLER LİSTESİ 29 NİSAN 2023: Adana depremi korkuttu! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile az önce deprem mi oldu, nerede ve büyüklüğü kaç?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi (http://www.koeri.boun.edu.tr):

SON DEPREMLER LİSTESİ 29 NİSAN 2023: Adana depremi korkuttu! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile az önce deprem mi oldu, nerede ve büyüklüğü kaç?

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

SON DEPREMLER LİSTESİ 29 NİSAN 2023: Adana depremi korkuttu! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile az önce deprem mi oldu, nerede ve büyüklüğü kaç?

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Kandilli Rasathanesi ve AFAD listeleriyle paylaşılan son depremler merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgisi ile paylaşılıyor. Kahramanmaraş depreminden etkilenen Hatay, Malatya, Adana, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis gibi illerde artçılar meydana gelmeye devam ediyor.

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