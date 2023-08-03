Giriş Tarihi: 03.08.2023 18:12 Güncelleme Tarihi: 03.08.2023 18:13

SON DEPREMLER LİSTESİ 3 AĞUSTOS 2023: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son dakika deprem mi oldu, merkez üssü nerede?

Son dakika deprem mi oldu sorusu yanıt arıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) son depremler listesini paylaşarak bugün gerçekleşen depremleri vatandaşa sunuyor. Kahramanmaraş'ta gerçekleşen iki büyük deprem sonrası artçılar bölgede devam ediyor. Öte yandan Doğu Anadolu ve Akdeniz'de yaşanan depremler, bölge sakinlerini korkutuyor. Bu noktada az önce deprem mi oldu, merkez üssü neresi sorusu her dakika yanıt aramakta. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son depremler listesi 3 Ağustos 2023